İstikamet Şam! Silahlı gruplar konvoylar halinde ilerliyor - Son Dakika
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Dünya

İstikamet Şam! Silahlı gruplar konvoylar halinde ilerliyor

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Beşar Esad rejimine karşı geniş çaplı saldırı başlatan Suriye Milli Ordusu, kısa sürede büyük kazanımlar elde etti. İdlib, Halep ve Tel Rıfat'ın kontrolünü alan SMO, Hama'yı da ele geçirdi. SMO'nun bir sonraki hedefi ise Humus kenti. SMO unsurları konvoylar halinde Humus'a doğru ilerlemeye başladı.

05.12.2024 19:08
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Suriye'de silahlı muhalif grupların ilerleyişi devam ediyor. 27 Kasım tarihinde Beşar Esad rejimine karşı geniş çaplı bir saldırı başlatan Suriye Milli Ordusu (SMO), kısa süre içerisinde geniş topraklar elde etmeyi başardı. İdlib, Halep ve Tel Rıfat'ın kontrolü altına alan SMO, son olarak bugün Hama'yı da ele geçirdi.

İstikamet Şam! Silahlı gruplar konvoylar halinde ilerliyor

SIRADAKİ HEDEF HUMUS

Hama'yı ele geçiren SMO'nun bir sonraki hedefi ise başkent Şam istikametinde yer alan Humus kenti olacak. Humus'taki rejim güçleri olası çatışmalar öncesinde alarm durumuna geçmiş durumda. Muhaliflerin komutanlarından Yarbay Hasan Abdülgani yaptığı açıklamada, "Humus'taki kahraman halkımız, zamanınız geldi. Adaletsizliğe ve zulme karşı bir devrim ilan edin ve sizi tanıdığımız gibi olun.' açıklamasını yaptı.

İstikamet Şam! Silahlı gruplar konvoylar halinde ilerliyor

KONVOYLAR HALİNDE İLERLİYORLAR

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde SMO unsurlarının konvoylar halinde başkent Şam öncesindeki son durak olarak değerlendirilen Humus'a doğru ilerledikleri görüldü.

İstikamet Şam! Silahlı gruplar konvoylar halinde ilerliyor

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

İstikamet Şam! Silahlı gruplar konvoylar halinde ilerliyor

30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlayan silahlı gruplar, Hama ilinde de çatışarak ilerleyişini sürdürüyor. Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/ YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarıldı.

İstikamet Şam! Silahlı gruplar konvoylar halinde ilerliyor
İstikamet Şam! Silahlı gruplar konvoylar halinde ilerliyor

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Son Dakika Dünya İstikamet Şam! Silahlı gruplar konvoylar halinde ilerliyor - Son Dakika

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