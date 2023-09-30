İsveç akıllanmayacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çirkin eylemin arkasındaki provokatörün sözlerini manşetten verdiler - Son Dakika

İsveç akıllanmayacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çirkin eylemin arkasındaki provokatörün sözlerini manşetten verdiler

Son Güncelleme: 30.09.2023 15:25

Dün Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çirkin eylemin yankıları sürerken İsveç medyası eylemi düzenleyen provokatörün sözlerini manşetlerine taşıdı. Gelen tepkilerden memnun olduğunu belirten Lucas Ljungkvist, ''İstediğim tam olarak buydu'' dedi.

NATO üyeliği için Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç, yine büyük bir provokasyona sahne oldu. Dün öğlen saatlerinde İsveç'in başkenti Stockholm'de yer alan Türkiye büyükelçiliği önünde İsveç polisinin koruması altında yapılan çirkin eylemde Cumhurbaşkanı Erdoğan hedef alındı. Adının 'Lucas Ljungkvist' olduğu öğrenilen provokatör, yaptığı konuşma sonrası kendi yaptığı Erdoğan maketini ateşe verdi.

ART ARDA TEPKİLER

Türkiye'nin provokatif eyleme tepkisi sert oldu. Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada "Cumhurbaşkanımızı hedef alan aşağılık bir eyleme izin verilmiş olmasını en ağır şekilde kınıyoruz" denilirken, bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, "Cumhurbaşkanımızı hedef alan saldırılar Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine yapılmıştır. Bu çirkin saldırıyı lanetliyoruz" dedi.

İSVEÇ BASINI OLAYI MANŞETLERE TAŞIDI

Türkiye cephesinden bu çirkin eyleme tepkiler peş peşe gelirken İsveç basını eylemin arkasındaki Lucas Ljungkvist isimli provokatörle konuştu. Aftonbladet gazetesi söz konusu eylemin Türkiye'nin tepkisine neden olduğunu belirterek "Organizatörün istediği de buydu" ifadelerini kullandı.

"HER ŞEYİ TEK BAŞIMA YAPTIM"

Gazeteye konuşan Lucas Ljungkvist her şeyin planladığı gibi gittiğini belirtti ve "Her şeyi tek başıma yaptım. Giydirdiğim, 180 santimetrelik Erdoğan'ı temsil eden bir bebeğim vardı, onu ateşe verdim" dedi.

"ULAŞMAK İSTEDİĞİM ŞEY TAM OLARAK BUYDU"

Türkiye'den gelen tepkilerin kendini memnun ettiğini belirten provokatör, "Ulaşmak istediğim şey tam olarak buydu. Eğer eylemim İsveç'in NATO dışında kalmasına izin verecekse bu doğru yolda olduğumu gösterir" ifadelerini kullandı.

BU İLK KÜSTAHLIĞI DEĞİL

Bu Lucas Ljungkvist'in Türkiye'ye yönelik ilk çirkin girişimi değil. Provokatör daha önce de 'kuran yakma' eylemi gerçekleştirmek için İsveç polisine başvuruda bulunmuştu. 29 yaşındaki Ljungkvist daha önce İsveç basınına yaptığı açıklamada amacının İsveç'in NATO üyeliğinin önüne geçmek olduğunu belirtmiş ve "Bu benim Erdoğan'ı görmek istememle ilgili" ifadesini kullanmıştı.

İsveç, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsveç akıllanmayacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çirkin eylemin arkasındaki provokatörün sözlerini manşetten verdiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsveç akıllanmayacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çirkin eylemin arkasındaki provokatörün sözlerini manşetten verdiler - Son Dakika
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