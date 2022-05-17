İsveç Başbakanı ve Finlandiya Cumhurbaşkanı kameraların karşısına geçti: Erdoğan'dan görüşme talep ettik - Son Dakika
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İsveç Başbakanı ve Finlandiya Cumhurbaşkanı kameraların karşısına geçti: Erdoğan'dan görüşme talep ettik

17.05.2022 19:09
İsveç Başbakanı ve Finlandiya Cumhurbaşkanı kameraların karşısına geçti: Erdoğan'dan görüşme talep ettik

Dünya, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için attığı adımlara kilitlenirken, iki kritik isim bugün kameraların karşısına geçti. İsveç Başbakanı Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, NATO üyelik başvurularını 18 Mayıs Çarşamba günü yapacaklarını ifade ederken, "NATO üyeliklerine 'evet' demeyiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da sorunların çözümü için randevu talep ettiklerini ve görüşmenin gerçekleşmesi durumunda terör konusu dahil her şeyi tartışmaya açık olduklarını ifade etti.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, düzenledikleri basın toplantısında NATO üyeliğine dair yeni açıklamalarda bulundu. Andersson yaptığı açıklamada, "NATO'ya katılma başvurumuzu, 18 Mayıs Çarşamba günü Finlandiya ile birlikte yapacağız" dedi.

DİKKAT ÇEKEN "NATO ÜYESİ" İFADESİ

Türkiye ile çalışmayı sabırsızlıkla beklediklerini söyleyen Andersson; "NATO üyesi olarak Türkiye ile iş birliği içinde olmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Terörün her türlüsüyle mücadeleyi destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE İLE GÖRÜŞMEYE VE SORUNLARI ÇÖZMEYE HAZIRIZ"

İsveç Başbakanı ayrıca; "Türkiye ile her türlü sorunu görüşmeye ve çözüm aramaya hazırız" diye konuştu.

"ERDOĞAN'DAN GÖRÜŞME TALEP ETTİK"

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö da "Türkiye, daha önce Finlandiya'nın üyeliğine karşı olumlu bir tutum sergilemişti ancak yeni tutumuna şaşırdık. Finlandiya, Türkiye ile hemen hemen her şeyi tartışmaya hazır. Türkiye ile daha çok konuşmamız gerekiyor. Her ikimiz de (İsveç Başbakanı'nı kastederek) Erdoğan'dan görüşme talep ettik" dedi. Bunun üzerine Andersson, "Türkiye'yi ziyaret etmeye hazırız. NATO üyeliği ülkelerimiz arasındaki ilişkileri güçlendirecektir" ifadesini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: EVET DEMEYİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile yaptığı basın toplantısında; Finlandiya ve İsveç'in NATO adımına ilişkin olarak, "Teröristleri teslim etmeyeceklerine dair mesajları var. Bu iki ülkenin NATO'ya girmelerine 'Evet' demeyiz" demişti.

"YAPICI MÜZAKERELERLE DURUMU ÇÖZEBİLİRİZ"

Erdoğan'ın açıklaması sonrası bugün İsveç parlamentosunda konuşan Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, "Türkiye ile NATO'ya başvuru konusundaki durumu, yapacağımız yapıcı müzakerelerle çözeceğimizden eminim" ifadelerini kullanmıştı.

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Son Dakika Dünya İsveç Başbakanı ve Finlandiya Cumhurbaşkanı kameraların karşısına geçti: Erdoğan'dan görüşme talep ettik - Son Dakika


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