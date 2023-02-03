5 erkek bir kadına çocuk parkında tecavüz etti! İsveç mahkemesinin verdiği ceza vicdanları yaraladı - Son Dakika
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5 erkek bir kadına çocuk parkında tecavüz etti! İsveç mahkemesinin verdiği ceza vicdanları yaraladı

03.02.2023 17:24

İsveç'in Malmö kentinde 22 Ekim 2022 tarihinde 4'ü 18 yaşından küçük olmak üzere 5 erkeğin bir kadına saldırarak çocuk parkında tecavüz ettiği olayda mahkeme kararını verdi. 18 yaşındaki saldırgana 5 yıl, 17 yaşındaki iki saldırgana 1 yıl, 16 yaşındaki saldırgana 10 ay hapis cezası verilirken, 15 yaşındaki saldırgana ise 1 yıl boyunca gözetim cezası verildi. Mahkemenin verdiği cezanın az olması vicdanları yaraladı.

22 Ekim'de Malmö kentinde devriye gezen polis memurları kullanılmayan ve bakımsız bir çocuk parkında bir hareketlilik fark etti. Olay yerine yaklaşınca ise bir anda etrafa koşturan 5 erkeği gören polis duruma müdahale etti. Parkta bir kadının yardım istediğini duyan polis ismi açıklanmayan kadının, "Bana tecavüz ettiler" çığlığından sonra ise adamları yakaladı. Zifiri karanlıktaki kadına saldıran 5 adam gözaltına alınırken soruşturmanın detayları da belli oldu.

GENÇ KADININ DNA'LARI DÖRDÜNDE BULUNDU

İsveç medyasında paylaşılan fotoğraflarda polisin saldırganları yakaladığı belirtilirken, saldırganların ellerindeki ve üzerlerindeki DNA izlerinin silinmemesi için ise dikkat çekici bir yöntem kullanıldı. Polisler etraftan buldukları çöp poşetleriyle saldırganların ellerini bağladı. Saldırganların 15 ile 18 yaşında olduğu kaydedilirken, genç kadının DNA'sının dördünde bulunduğu belirtildi.

5 erkek bir kadına çocuk parkında tecavüz etti! İsveç mahkemesinin verdiği ceza vicdanları yaraladı

"BİR ANDA SALDIRI BAŞLAMIŞ"

İsmini açıklamayan kadının avukatı Kristina Bandrup, "Gençler müvekkilimle konuşmak istemiş ve bir süre konuşmuşlar. Fakat parka gelince bir anda saldırı başlamış. Onun boynunu sıkmışlar ve cinsel saldırı uygulamışlar" dedi.

GENÇLER RIZAYA DAYALI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Fakat İsveç medyasında yer alan haberlerde gençlerin ise durumu çok daha farklı bir şekilde anlattığı ortaya çıktı. Gençler durumun tam tersi olduğunu ve her şeyin rızaya dayalı olarak başladığını söylerken 18 yaşındaki saldırganlardan biri ise, "İşlemediğimiz bir suç için sicilimiz bozulacak" yorumunu yaptı.

5 erkek bir kadına çocuk parkında tecavüz etti! İsveç mahkemesinin verdiği ceza vicdanları yaraladı

"İÇİNE KAPANDI"

Genç kadının arkadaşları ise, "22 Ekim'den beri çok değişti. Daha önce çok mutlu ve dışa dönük biriydi. Şimdi ise içine kapandı. Okula gitmek istemiyor" yorumunu yaptı.

CEZALARI BELLİ OLDU

Bugün tekrar hakim karşısına çıkan gençlerin cezası ise belli oldu. 18 yaşındaki saldırgana 5 yıl hapis cezası verilirken 17 yaşındaki iki saldırgana bir yıl hapis cezası verildi. 16 yaşındaki saldırgana 10 ay hapis cezası verilirken 15 yaşındaki saldırgana ise 1 yıl boyunca gözetim cezası verildi.

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SON DAKİKA: 5 erkek bir kadına çocuk parkında tecavüz etti! İsveç mahkemesinin verdiği ceza vicdanları yaraladı - Son Dakika
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