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İsveç'in NATO üyeliğinin komisyondan geçmesine ABD'den ilk yorum - Son Dakika
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İsveç'in NATO üyeliğinin komisyondan geçmesine ABD'den ilk yorum

ABD, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin teklifin TBMM'de komisyondan geçmesini memnuniyetle karşıladığını ve Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışına olan açık desteğinin sürdüğünü bildirdi.

İsveç\'in NATO üyeliğinin komisyondan geçmesine ABD\'den ilk yorum
26.12.2023 - 21:03,  Güncelleme: 21:26
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ABD yönetimi, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dış İlişkiler Komisyondan geçmesini memnuniyetle karşıladığını ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışına olan açık desteğinin sürdüğünü bildirdi.

Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) İsveç'in Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi.

İsveç'in NATO üyeliğinin komisyondan geçmesinin ardından ABD'den F-16 mesajı

ABD: BİDEN'IN TÜRKİYE'YE F-16 SATIŞINA AÇIK DESTEĞİ SÜRÜYOR

AA muhabirinin sorusuna yanıt veren ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin attığı son adımı büyük memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

Bakanlık açıklamasında, "Başkan Biden, uzun zamandır Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonuna verdiği açık desteği sürdürmektedir ki bu durum NATO'nun operasyon kabiliyetini geliştirecektir." ifadelerine yer verildi.

TBMM Dış İlişkiler Komisyonunda İsveç'in NATO'ya üyeliğine ilişkin teklifin kabul edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden ABD Dışişleri Bakanlığı, Ankara'ya F-16 satışına ilişkin Kongreye resmi bildirim yapılıncaya kadar bu tür dış silah satım süreçlerine ilişkin açıklama veya yorum yapamayacaklarını da belirtti.

İsveç'in NATO üyeliğinin komisyondan geçmesinin ardından ABD'den F-16 mesajı

İSVEÇ DE MEMNUNİYETLE KARŞILADI

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ülkesinin Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) katılımına ilişkin teklifin TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edilmesini memnuniyetle karşıladı. Billström, X mesajında, "İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusunun Türkiye'deki Dışişleri Komisyonunda onaylanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bir sonraki adım Parlamentonun bu konuyu oylaması olacak. NATO üyesi olmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadesini kullandı.

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İsveç, Diplomasi, Politika, Dünya, Son Dakika

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