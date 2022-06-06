İsveç'te kemirgenler arasında yayılan yeni bir koronavirüs tespit edildi - Son Dakika
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İsveç'te kemirgenler arasında yayılan yeni bir koronavirüs tespit edildi

06.06.2022 09:49
İsveç'te kemirgenler arasında yayılan yeni bir koronavirüs tespit edildi

İsveçli araştırmacılar, bir fare türünde Grimsö virüsü adını verdikleri yeni bir koronavirüs türü saptadıklarını açıkladı. Bu türün kemirgenler arasında yayıldığı tespit edildi.

2 yıldır koronavirüs salgınıyla mücadele eden dünya, yeni bir gelişme ile sarsıldı. İsveç'teki kırmızı-sırtlı farelerde (Myodes glareolus) yeni bir tür koronavirüs türü bulundu.

TEHLİKENİN BOYUTU HENÜZ BİLİNMİYOR

Uppsala Üniversitesi'nden Virolog Ake Lundkvist, "Grimsö virüsü" olarak adlandırılan virüsün, halk sağlığına ne gibi potansiyel tehditler oluşturacağının henüz bilinmediğini belirtti.

KEMİRGENLER ARASINDA YAYILIYOR

Lundkvist, kemirgenler arasında koronavirüsün yayılımının izlenmesi gerektiğine dikkat çekti. Söz konusu türdeki farelerin, hemorajik ateşe neden olan Puumala virüsünün taşıyıcısı oldukları da biliniyor. Bu fareler, olumsuz hava koşullarında insanların yaşadığı yerlere geldikleri için virüslerin bulaşma riskini artırıyor.

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Koronavirüs, İsveç, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsveç'te kemirgenler arasında yayılan yeni bir koronavirüs tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsveç'te kemirgenler arasında yayılan yeni bir koronavirüs tespit edildi - Son Dakika
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