Ülkeyi karıştıran görüntü! Ukraynalı kadın sokak ortasından Gineli sığınmacının tecavüzüne uğradı - Son Dakika
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Ülkeyi karıştıran görüntü! Ukraynalı kadın sokak ortasından Gineli sığınmacının tecavüzüne uğradı

23.08.2022 09:31

İtalya'nın kuzeyindeki Piacenza kentinde Ukraynalı mülteci kadın, Gineli olduğu belirtilen bir kişinin tecavüzüne uğradı. Aşırı sağcı Fratelli d'Italia partisinin lideri Giorgia Meloni, görüntüleri paylaştığı için çok sert eleştirildi.

İtalya'nın aşırı sağcı Fratelli d'Italia partisinin lideri Giorgia Meloni, İtalya'nın kuzeyindeki Piacenza kentinde bir sokakta tecavüze uğrayan kadının video görüntülerini paylaştığı için sert eleştirilerle karşı karşıya kaldı. Cinsel saldırı Pazar sabahı erken saatlerde, 55 yaşındaki Ukraynalı bir kadının Gineli 27 yaşındaki bir sığınmacı tarafından kaldırımda tecavüze uğraması ve ardından tutuklanmasıyla gerçekleşti.

İTALYAN GAZETECİ YAYINLADI

Tecavüz, Piacenza belediye başkanı Katia Tarasconi de dahil olmak üzere geniş çapta kınandı ve "bir kadının korkak bir suçlu tarafından tek başına saldırıya uğramasının ürpertici olduğunu" söyledi. İtalyan gazetesi Il Messaggero tarafından yayınlanan tecavüz görüntüleri, 25 Eylül'de İtalya'da yapılacak genel seçimlerin ardından İtalya'nın bir sonraki başbakanı olacak olan Meloni tarafından Pazar gecesi bir tweet'te kullanıldı.

"SESSİZ KALMAYIN"

Meloni, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bir Ukraynalı kadına gün boyunca bir sığınmacı tarafından gerçekleştirilen bu gaddar cinsel şiddet olayı karşısında sessiz kalamayız. Bu kadına sahip çıkın. Onu geri kazanmak için elimden gelen her şeyi yapacağım" ifadelerini kullandı.

"BUNU İFŞA ETMEK AHLAKSIZLIK"

Meloni'nin tweet'i hem halktan hem de muhalefet politikacılarından büyük bir eleştiri aldı. Merkez sol Partito Demokrato'nun (PD) lideri Enrico Letta, tecavüz görüntülerini yayınlamanın "uygunsuz" olduğunu ve "seçim amaçları için bunu yapmanın daha da uygunsuz olduğunu" söyledi. İnsanlara ve mağdurlara saygı her zaman önce gelir.

Merkezci Azione partisinin lideri Carlo Calenda, Twitter'da şunları yazdı: "Tecavüzü ihbar etmek bir görevdir. Bunu seçim amaçlı göstermek her şeyden önce tecavüze uğrayan, kesinlikle ifşa edilmek istemeyen kadın için ahlaksız ve saygısız bir davranıştır. Sosyal medyada bu şekilde. Yazık sana Giorgia Meloni."

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Ukrayna, İtalya, Gine, Hassas İçerik, Cinsellik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ülkeyi karıştıran görüntü! Ukraynalı kadın sokak ortasından Gineli sığınmacının tecavüzüne uğradı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ülkeyi karıştıran görüntü! Ukraynalı kadın sokak ortasından Gineli sığınmacının tecavüzüne uğradı - Son Dakika
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