İtalya'da mahkeme çocuğa yalnızca annenin soyadının verilememesini ayrımcılık olarak tanımladı - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

İtalya'da mahkeme çocuğa yalnızca annenin soyadının verilememesini ayrımcılık olarak tanımladı

28.04.2022 03:32
İtalya'da mahkeme çocuğa yalnızca annenin soyadının verilememesini ayrımcılık olarak tanımladı

İtalya'da Anayasa Mahkemesi, çocuklara direkt olarak babanın soyadının verilmesine ve ebeveynler anlaşsa bile yalnızca annenin soyadının verilememesine karşı bir karar aldı.

İtalya'da Anayasa Mahkemesi, çocuklara direkt olarak babanın soyadının verilmesine karşı bir karar aldı.

Anayasa Mahkemesi Çarşamba günü açıklanan kararında, çocukların otomatik olarak babanın soyadını almasının "ayrımcılık teşkil ettiğine ve çocuğun kimliğine zarar verici olduğuna" hükmetti.

Kararda, ebeveynlerin anlaşmalı olarak bile çocuklarına yalnızca annenin soyadını verememesine, anlaşma olmasa da her iki soy isim yerine yalnızca babanın soyadının verilmesine yol açan düzenlemelerin gayrimeşru olduğu belirtildi.

Soyadı kanunuyla ilgili dava, güneydeki Basilicata bölgesinden bir çiftin çocuklarına annenin soyadını vermek istemesi ancak bu konuda yasal engellerle karşılaşmaları üzerine Anayasa Mahkemesi'ne gelmişti.

Anayasa Mahkemesi kararı sonrası bu yönde gerekli düzenlemenin yapılması için yeni bir yasanın parlamentodan geçmesi gerekiyor.

Yasal düzenlemeyle, bundan sonra doğacak çocuklara ebeveynlerden herhangi birinin ya da her ikisinin birden soyadı verilebilecek.

Aile çocuklarına yalnızca bir soy isim vermek isterlerse de bu konuda anlaşmaya varacak.

Anlaşmaya varamazlarsa çocuklar her ikisinin de soy ismini alacak.

Soy isimlerin hangi sırayla verileceği konusunda da anlaşma olmaması halinde mahkeme devreye girecek.

'Eşitlik yönünde tarihi bir adım'

Fırsat Eşitliği ve Aile Bakanı Elena Bonetti, mahkeme kararının gereğinin yapılacağını ve hükümetin bu yönde bir yasaya destek vereceğini söyledi.

Bonetti sosyal medyada yayımladığı mesajında "Bugün Anayasa Mahkemesi çocuklara otomatik olarak babanın soyadının verilmesine yol açan kuralların gayrimeşru olduğuna hükmetti… Bunu yerine getirmek siyasetin yüksek ve acil bir görevidir. Bu yolda hızla ve birlikte ilerleyelim. Bakan olarak, kadınlar ve erkekler arasında hak eşitliğinin sağlanması yönünde temel bir adımın daha atılması için parlamento sürecine hükümetin tam destek vereceğini garanti ediyorum" dedi.

Adalet Bakanı Marta Cartabia kararı, "aile içinde etkili bir cinsiyet eşitliği için atılmış bir adım" diye niteledi.

Koalisyon hükümetinde yer alan ve ülkenin en büyük siyasi partilerinden olan merkez soldaki Demokratik Parti'nin lideri Enrico Letta da soyadı düzenlemesine destek verdi.

Letta Twitter mesajında, " Baba soyadı artık otomatik olmayacak. Tercih sonucu belirlenecek. Eşitlik yönünde tarihi bir adım. İtalya artık daha adil" dedi.

Anayasa Mahkemesi kararı basında da "dönüm noktası", "bir tabu yıkılıyor" gibi ifadelerle yer aldı.

La Repubblica internet sitesinde haberi şöyle duyurdu:

"Bekleyiş onlarca yıl sürdü. Fakat bugün Anayasa Mahkemesi sayesinde İtalyan kadınlar, şimdiye kadar kendilerine verilmeyen tarihi bir hak elde etti."

YORUMLAR
500
Hakan Çalhanoğlu belki de hayatı boyunca Bologna maçını unutamayacak Hakan Çalhanoğlu belki de hayatı boyunca Bologna maçını unutamayacak Şampiyon Bahçeşehir Koleji'nden seyirci rekoru Şampiyon Bahçeşehir Koleji'nden seyirci rekoru

Anayasa Mahkemesi, Eşitlik, Mahkeme, İtalya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İtalya'da mahkeme çocuğa yalnızca annenin soyadının verilememesini ayrımcılık olarak tanımladı - Son Dakika

BBC

Son Dakika
01:01 İçişleri Bakanı Soylu, 3 teröristin 5 kg patlayıcıyla birlikte yakalandığını açıkladı
00:59 Şampiyonlar Ligi'nde uygulanacak yeni format belli oldu!
00:54 Gençler, Kılıçdaroğlu ailesini ziyaret etti! Kemal Kılıçdaroğlu çay servisinde eşine yardım etti
00:52 Yaşlı adam, Kadir gecesi için camiye giderken kazada yaşamını yitirdi
00:28 Koronavirüs nedeniyle 16 kişi vefat etti, 2 bin 479 yeni vaka tespit edildi
00:07 Liverpool, sahasında Villarreal'i 2-0 mağlup etti!
23:58 Hakan Çalhanoğlu belki de hayatı boyunca Bologna maçını unutamayacak
23:44 İstanbul'daki camiler Kadir Gecesi'nde doldu taştı!
23:30 Ev sahibinin, 2 ay önce doğum yapan kiracısına yönelik hareketi takdir topladı
23:24 Beşiktaş macerası Vida için sona erdi! Siyah-beyazlılar, Hırvat savunmacısının yerine gelecek isim için girişimlere başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 03:41:31. #1.12#
SON DAKİKA: İtalya'da mahkeme çocuğa yalnızca annenin soyadının verilememesini ayrımcılık olarak tanımladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement