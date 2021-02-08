İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 307 ölüm - Son Dakika
Üye Girişi
İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 307 ölüm

İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 307 ölüm

08.02.2021 20:02

İtalya'da son 24 saatte 7 bin 970 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 307 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İtalya'da son 24 saatte 7 bin 970 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 307 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 644 bin 707'ye yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 7 bin 970 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 307 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 644 bin 707'ye, toplam can kaybı ise 91 bin 580'e ulaştı. Ülkede toplamda 2 milyon 133 bin 523 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 419 bin 604 de aktif vaka olduğu bildirildi.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Koronavirüs, İtalya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 307 ölüm - Son Dakika


Son Dakika
21:32 Saadet ve Gelecek Partisi Meclis'te Ortak Grup Kuracak
21:28 Saadet Partisi ve Gelecek Partisi kararını verdi! TBMM'de yeni grup kuruluyor
21:20 Real Madrid, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'i transfer etmeye çok yakın
21:16 Arda Güler cuma günü imzayı atıyor! Real Madrid'in hocası Ancelotti'den sürpriz karar
20:53 Erdoğan'ın Hollanda Başbakanı Rutte ile görüşmesinde İsveç ile ilgili sözleri damga vurdu
20:48 Hollanda Başbakanı Rutte ile görüşen Erdoğan'ın İsveç için kullandığı ifadeler dikkat çekti
20:22 Fransa'da Gösterilerde Binlerce Bina ve Okul Kundaklandı
20:18 Fransa'dan gerilimi tırmandıracak adım! Gösteriler kapsamında polise dron kullanma izni verildi
20:05 İmamoğlu'nun açtığı siteye ilk gün 32 bin 827 görüş ve öneri iletildi
20:01 İmamoğlu rakamları paylaştı! "İktidar İçin Değişim" sitesine ilk gün 32 bin 827 görüş ve öneri iletildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2023 22:00:09. #1.13#
SON DAKİKA: İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 307 ölüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement