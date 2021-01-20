Son dakika! İngiltere\'de son 24 saatte koronavirüsten 1820 ölüm

İngiltere'de son 24 saatte 38 bin 905 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 1820 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 505 bin 754'e yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 38 bin 905 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 1820 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 3 milyon 505 bin 754 toplam can kaybı ise 93 bin 290 olarak duyuruldu.