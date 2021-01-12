İtalya\'da son 24 saatte koronavirüsten 616 ölüm

İtalya'da son 24 saatte 14 bin 242 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 616 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 303 bin 263'e yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 14 bin 242 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 616 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 303 bin 263'e, toplam can kaybı ise 79 bin 819'a ulaştı. Ülkede toplamda 1 milyon 653 bin 404 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 570 bin 40 da aktif vaka olduğu bildirildi.