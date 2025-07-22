İtalya\'da ultra hafif uçak otoyola düştü: 2 ölü

İtalya'nın kuzeyinde, Brescia kenti yakınlarında yer alan A21 otoyolunun Castel Mella bölgesine yerel saatle 13.00 sıralarında ultra hafif bir uçak düştü.

ÇARPMANIN ARDINDAN ALEV ALDI: 2 ÖLÜ

İtfaiyeden yapılan açıklamada, olay yerinde 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı kaydedilirken, uçağın otoyola düşmesiyle herhangi bir aracın zarar görmediği, ancak uçağın çarpmanın ardından alev aldığı belirtildi.

YANGIN OTOYOL KENARINDAKİ AĞAÇLIK ALANA SIÇRADI

Yangının otoyol kenarındaki ağaçlık alana yayıldığı ve ekiplerin yangına hızla müdahale ettiği bildirilirken, kaza nedeniyle otoyolun bir kısmının trafiğe kapatıldığı aktarıldı.