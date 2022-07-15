Ivana Trump: Donald Trump'ın ilk eşi ve üç çocuğunun annesi, 73 yaşında hayatını kaybetti

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk eşi ve üç çocuğunun annesi Ivana Trump, 73 yaşında hayatını kaybetti.

Sosyal medya platformu Truth Social üzerinden Ivana Trump'ın ölümünü duyuran Donald Trump, "Harika ve güzel bir kadındı, ilham veren bir hayat yaşadı" dedi.

Eski Çekoslovakya'da doğan Ivana Trump, 1977'de Donald Trump ile evlendi. Çift, 15 yıl sonra 1992'de boşandı.

Üç çocukları oldu: Donald Jr., Ivanka ve Eric Trump.

New York Times gazetesine göre polis, "kaza olarak görünen" ölümü soruşturuyor.

İkili 1980'lerde ve 90'larda, New York'un öne çıkan figürleriydi ve boşanmaları da kamuoyunun büyük ilgisini çekmişti.

Ivana Trump, bu boşanmanın ardından kendi giyim, mücevher ve güzellik ürünlerini yaratarak yoluna devam etmişti.

2017'de yayımlanan anılarında, çocuklarının eğitimi, aktiviteleri ve bakımıyla ilgili kararları kendisinin verdiğini anlatmıştı.

Donald Trump ile iletişimlerinin de boşanmalarının ardından daha iyi olduğunu, onunla haftada bir kez konuştuklarını söylemişti.

Trump ailesi adına yapılan açıklamada, Ivana Trump'ın "komünizmden kaçarak bu ülkeyi benimsediği", çocuklarını da kararlılık ve cesaretle yetiştirdiği ifadeleri yer aldı.

Ivana Trump'ın Donald Trump'tan önceki ilk eşi Alfred Winklmayr, Avusturyalı bir kayak eğitmeniydi ve Ivana'nın Avusturya vatandaşlığı edinmesini sağladı. Bu evlilik, Ivana Trump'ın Çekoslovakya'dan ayrılmasını mümkün kıldı.

1976'da bir iş gezisi sırasında New York'ta Donald Trump ile tanıştılar ve ertesi yıl evlendiler.

Donald Trump'tan ayrıldıktan sonra iki kez daha evlendi. Birincisi 1995-97 arasında evli kaldığı İtalyan iş insanı Riccardo Mazzucchelli, ikincisi ise 2008-2009 yıllarında İtalyan aktör Rossano Rubicondi.

Trump'ın önde gelen müttefiklerinden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, "O Amerikan rüyasını yaşadı" ifadeleriyle Ivana Trump'ı anlattı.