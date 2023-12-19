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İzlanda'da büyük panik! Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı - Son Dakika
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İzlanda'da büyük panik! Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı

İzlanda'nın güneydoğusundaki Reykjanes Yarımadası'nda bulunan bir yanardağ, haftalardır meydana gelen depremlerin ardından patladı. Uzmanların haftalardır devam eden uyarıları sonrası patlayan yanardağdan saniyede 200 metreküpe yakın lav aktığı ve bu oranın önceki patlamalardan çok daha büyük olduğu kaydedildi. Uyarılara rağmen patlama anına tanıklık etmek isteyen İzlandalılar uzun araç kuyrukları oluşturdu.

19.12.2023 - 09:17,  Güncelleme: 09:26
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İzlanda'nın güneybatısındaki Reykjanes'te son bir aydır hareketlendiği tespit edilen yanardağ dün patladı. Son haftalarda hareketliliğin had safhaya çıktığı yanardağın yaratacağı tahribatı azaltmak için yetkililer bölgeyi bir süre önce boşaltmıştı. Yaklaşık 4 bin insanın yaşadığı Grindavik ve jeotermal spa merkezi de boşaltılmıştı.

YANARDAĞIN PATLAMASI BÖLGEDE BÜYÜK ENDİŞE YARATTI

Meteoroloji yetkilileri, "Uyarı, Grindavik'in kuzeyinde yanardağ patlaması başladı" açıklamasını yaptı. Başkent Reykjavik'in 40 kilometre güneybatısındaki yanardağın patlaması büyük endişe yaratırken, Keflavik Uluslararası Havalimanı'nın açık olduğu fakat bazı seferlerde aksama yaşanabileceği açıklandı.

İzlanda'da büyük panik! Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı

"DÜNYA YÜZEYİNDEKİ ÇATLAK GENİŞLEMEYE DEVAM EDİYOR"

Resmi makamların yayınladığı fotoğraflarda parlak yeşil ve turuncu renkli lavların gökyüzünü aydınlattığı ve lavların hızla yayıldığı görülüyor. İzlanda Meteoroloji Ofisi, "Sismik hareketlilik patlamanın Grindavik yönüne doğru devam edeceğini gösteriyor. Dünyanın yüzeyindeki çatlak 3.5 kilometre uzunluğunda ve genişlemeye devam ediyor" açıklamasını yaptı.

İzlanda'da büyük panik! Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı

SANİYEDE 200 METREKÜPE YAKIN LAV AKIYOR

Yetkililer saniyede 100 ile 200 metreküplük lavın aktığını ve bu oranın önceki patlamalardan çok daha büyük olduğunu da duyurdu. Öte yandan yanardağın patlamasından sonra çok sayıda İzlandalı bütün uyarılara rağmen olay yerine giderek patlama anına tanıklık etti.

İzlanda'da büyük panik! Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı

PATLAMA ANINI İZLEMEK İÇİN YANARDAĞIN ÇEVRESİNE AKIN ETTİLER

Yetkililer bölgeden uzak durulması gerektiğini açıklasa da çok sayıda İzlandalı "maceracı" konvoy oluşturarak lavların yakınına gitti. Havadan çekilen fotoğraflarda otomobillerin kratere doğru ilerlediği konvoy görüntülendi.

İzlanda\'da büyük panik! Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı
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SON DAKİKA: İzlanda'da büyük panik! Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı - Son Dakika
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