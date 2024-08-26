İzlanda'da buz mağarası çöktü: 1 turist hayatını kaybetti, 2 turist kayboldu - Son Dakika
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İzlanda'da buz mağarası çöktü: 1 turist hayatını kaybetti, 2 turist kayboldu

İzlanda\'da buz mağarası çöktü: 1 turist hayatını kaybetti, 2 turist kayboldu

İzlanda'nın ünlü Brei?amerkurjökull buzulundaki bir buz mağarasında meydana gelen çökme sonucu bir turist hayatını kaybetti, iki kişi kayboldu. 25 kişilik rehberli tur grubundan dört kişi, mağara içindeki buz duvarının çökmesiyle mahsur kaldı. Çoğunluk kaza anında dışarıdaydı. Kurtarılan bir yaralı, hava ambulansıyla hastaneye taşındı. Kayıp iki kişi için arama çalışmaları sürüyor. Bu elim kaza, buzul turlarının potansiyel tehlikelerini gözler önüne serdi.

26.08.2024 10:07
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Kalın buz tabakaları altında kaldığı söylenen iki kişi için büyük çaplı bir arama kurtarma operasyonu başlatıldı.

Korkunç olay, ülkenin en popüler turist mekanlarından biri olan Breidamerkurjökull buzulunda meydana geldi.

25 kişilik bir grup, rehber eşliğinde düzenlenmiş bir buzul turundayken mağaranın içindeki bir buz duvarı çöktü.

Kaza anında grubun çoğu mağaranın dışındaydı.

Dört kişi buzun altında mahsur kaldı, bunlardan ikisi hala kayıp durumda.

Yaralı bulunan bir diğer kişi ise hava ambulansıyla hastaneye kaldırıldı.

Bu kişinin durumunun stabil olduğu belirtiliyor.

Kalan iki turisti kurtarmak için yaklaşık 100 kişinin katıldığı geniş çaplı bir kurtarma operasyonu devam ediyor.

Sahil Güvenlik ve Danimarka Donanması'ndan üç helikopter ile tüm kurtarma ekipleri olay yerine çağrıldı.

Ancak yetkililer, buzuldaki koşulların "son derece zor" olduğunu söylüyor.

Buzu kaldırmak için özel ekipmanların bölgeye ulaştırılmasında güçlük çekiliyor.

Kurtarma operasyonunu yöneten polis memurlarından Sveinn Kristján Rúnarsson, yerel basına yaptığı açıklamada kurtarma çalışmalarının çıplak elle yürütüldüğünü ve kayıp iki kişiyle henüz temas kurulamadığını bildirdi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle arama operasyonu geceliğine durduruldu ve yarın sabah tekrar başlayacak.

Yetkililer yaptıkları açıklamada şunları söyledi: "Operasyona çok sayıda kurtarma ekibi ve görevli katıldı. Arama koşulları zor ve şu an karanlık çöktü. Bölgedeki tehlike nedeniyle gece boyunca aramaya devam etmek uygun görülmüyor. Bu nedenle arama ertelendi ve sabah yeniden başlayacak."

İzlanda'da buz mağarası çöktü: 1 turist hayatını kaybetti, 2 turist kayboldu
İzlanda'da buz mağarası çöktü: 1 turist hayatını kaybetti, 2 turist kayboldu
İzlanda'da buz mağarası çöktü: 1 turist hayatını kaybetti, 2 turist kayboldu

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Son Dakika Dünya İzlanda'da buz mağarası çöktü: 1 turist hayatını kaybetti, 2 turist kayboldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • ferhat eser: böyle gizemli yerlere bayılıyorum günlerce yeraltı tünelllerinde mağaralarda yaşayabilirim 2 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: İzlanda'da buz mağarası çöktü: 1 turist hayatını kaybetti, 2 turist kayboldu - Son Dakika
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