İzlanda\'da buz mağarası çöktü: 1 turist hayatını kaybetti, 2 turist kayboldu

Dünya

Kalın buz tabakaları altında kaldığı söylenen iki kişi için büyük çaplı bir arama kurtarma operasyonu başlatıldı.

Korkunç olay, ülkenin en popüler turist mekanlarından biri olan Breidamerkurjökull buzulunda meydana geldi.

25 kişilik bir grup, rehber eşliğinde düzenlenmiş bir buzul turundayken mağaranın içindeki bir buz duvarı çöktü.

Kaza anında grubun çoğu mağaranın dışındaydı.

Dört kişi buzun altında mahsur kaldı, bunlardan ikisi hala kayıp durumda.

Yaralı bulunan bir diğer kişi ise hava ambulansıyla hastaneye kaldırıldı.

Bu kişinin durumunun stabil olduğu belirtiliyor.

Kalan iki turisti kurtarmak için yaklaşık 100 kişinin katıldığı geniş çaplı bir kurtarma operasyonu devam ediyor.

Sahil Güvenlik ve Danimarka Donanması'ndan üç helikopter ile tüm kurtarma ekipleri olay yerine çağrıldı.

Ancak yetkililer, buzuldaki koşulların "son derece zor" olduğunu söylüyor.

Buzu kaldırmak için özel ekipmanların bölgeye ulaştırılmasında güçlük çekiliyor.

Kurtarma operasyonunu yöneten polis memurlarından Sveinn Kristján Rúnarsson, yerel basına yaptığı açıklamada kurtarma çalışmalarının çıplak elle yürütüldüğünü ve kayıp iki kişiyle henüz temas kurulamadığını bildirdi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle arama operasyonu geceliğine durduruldu ve yarın sabah tekrar başlayacak.

Yetkililer yaptıkları açıklamada şunları söyledi: "Operasyona çok sayıda kurtarma ekibi ve görevli katıldı. Arama koşulları zor ve şu an karanlık çöktü. Bölgedeki tehlike nedeniyle gece boyunca aramaya devam etmek uygun görülmüyor. Bu nedenle arama ertelendi ve sabah yeniden başlayacak."