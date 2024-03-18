İzlanda\'da yanardağ dördüncü kez patladı: Balıkçı kasabası sakinleri, barikatlarla kasabayı lavlardan korumaya çalışıyor

İzlanda'da yanardağ dördüncü kez patladı. Balıkçı kasabası sakinleri, yapay barikatlar ile kasabayı lavlardan korumaya çalıştı.
Erken Pazar günü canlı yayın videosu, yaklaşık 4.000 kişilik nüfusa sahip olan ve Kasım ayında bir patlamadan sonra tahliye edilen Grindavik kasabasından sadece birkaç yüz metre uzaklıkta lav akışını gösteriyordu. Şubat ayındaki son patlamada da aynı yerde, yaklaşık iki mil uzunluğundaki bir çatlaktan, aynı boyutta fışkıran erimiş kaya parçaları göndermişti. Pazar günü akış yavaşlamıştı ve yapay engellerin yakındaki bir balıkçı kasabasını da içeren altyapıyı korumak için lavı başarıyla yönlendirdiği görülüyordu.
Birkaç kişi, son patlamadan sonra evlerine geri dönenler,acil durum ilan edildikten sonra Cumartesi günü yeniden tahliye edildi.magma yeraltında biriktiğini belirten yetkililer, İzlanda'nın başkenti Reykjavik'in güneyindeki Reykjanes yarımadasında, haftalarca önceden patlama olacağı uyarısındabulunmuştu.
Halldor Geirsson, İzlanda Üniversitesi Yer Bilimleri Enstitüsü'nde yardımcı doçent, "Patlama oldukça enerjikti ve önceki patlamadan daha fazla malzeme çıkıyordu, önceki patlamadan daha fazla. Bu yüzden lav oldukça hızlı akıyordu" dedi.
Pazar günü öğleden sonra, İzlanda Meteoroloji Ofisi'nin açıklamasına göre, çatlakta aktivite azalmış ve lav üç yerden akıyordu.
Geirsson, "Lav akışının hızı giderek azalıyor" dedi. "Akışın çoğu, kasabanın doğusundan denize doğru gidiyor, bu yüzden engellerin tasarlandığı işi yaptığı görünüyor."
Meteoroloji ofisine göre, yetkililer yarımada üzerindeki Svartsengi jeotermal enerji santraline doğru akan lavı da izliyordu.
Keflavik Havalimanı ve İzlanda'daki bölgesel havalimanları etkilenmedi ve Pazar günü tamamen işlevsel kaldı, havalimanı işletmecisi Isavia'nın web sitesi gösterdi.
Şubat ayındaki patlamada, lavların yollar ve ısıtma hatlarını eritmesi nedeniyle 20.000'den soğukta kaldı.
Kasım 11'de tahliye edilen Grindavik sakinleri, 19 Şubat'ta evlerine geri dönmek için izin alabildi.
Olayda, yüzlerce sarsıntı binalara zarar verdi ve yollarda büyük çatlaklar açıldı.
Son Dakika › Dünya › İzlanda'da yanardağ dördüncü kez patladı: Balıkçı kasabası sakinleri, barikatlarla kasabayı lavlardan korumaya çalışıyor - Son Dakika
Rusya'da 2000 yılından bu yana iktidarda olan Vladimir Putin, Sovyet lider Joseph Stalin'den beri Rusya'yı en uzun süre yöneten isim oldu.
Kamboçya'da kaldığı pansiyonda çekiçli saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Ufuk Öntürk'ün cenazesi İzmir'de defnedildi. Cinayetle ilgili bilgi veren enişte Deniz Keser, saldırının pansiyon çalışanları ve akrabaları tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. Öntürk'ün cenazesinin Türkiye'ye getirilmesi için devlet yetkilileri harekete geçti. AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan da cenaze namazına katıldı ve devletin desteğini vurguladı.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'teki ihtiyaç sahiplerine ramazanda dağıtılmak üzere 30 tonluk gıda paketi desteği hazırladı. TİKA'nın Bosna Hersek genelinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere yönelik gıda paketi desteği dağıtımı, Merhamet Müslüman Yardımlaşma Derneği, EMMAUS Uluslararası Dayanışma Forumu ve Bosna Hersek İslam Birliği başta olmak üzere ülkedeki yerel ortaklar işbirliğinde ramazan ayının ikinci haftasında tamamlanacak. TİKA'nın 'Bosna Hersek 2024 Yılı Ramazan Gıda Paketi Desteği Projesi' kapsamında hazırlanan toplam 30 tonluk paketler Srebrenitsa, Bratunac, Zvornik, Banja Luka, Bosanska Dubica, Bosanska Gradiska, Bosanska Kostajnica, Bosanski Novi, Doboj, Kotor Varos, Teslic, Bihac, Tuzla, Vitez, Trebinje, Gacko, Nevesinje, Bileca, Foca, Visegrad, Rudo, Vlasenica, Bijeljina, Glamoc, Livno, Jezero, Sipovo, Jajce, Caplina, Stolac, Zenica, Vares, Zepse, Maglaj, Doboj İstok, Gracanica, Velika Kladusa, Mostar ve Saraybosna'daki ihtiyaç sahibi 1600 aileye ulaştırılacak. Proje kapsamında Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta bulundukları yerleri terk edip daha sonra geri dönen ailelere, Romanlara, aile içi şiddet mağduru kadınlara, Gazze'den tahliye edilerek Bosna Hersek'e gelen Filistinlilere ve diğer dezavantajlı gruplara da gıda yardımı ulaştırılacak.
Filistin asıllı Bella ve Gigi Hadid'in 24 yaşındaki erkek kardeşi Anwar Hadid, umreye gitti. Duygularından bahseden Anwar "Allah'ın emri. Bu anlar için sonsuza kadar minnettarım" ifadelerini kullandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda 29'u çocuk 92 göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Azerbaycan'ın Türkiye Büyükelçisi Reşad Memmedov, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile birlikte Azerbaycan Anıtı'na çiçek bıraktı. Program, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.
Türk Kızılay, Irak'ın Erbil kentinde ihtiyaç sahibi 75 aileye ramazan yardımı gerçekleştirdi. Yardımlar ramazan boyunca devam edecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?