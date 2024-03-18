İzlanda'da yanardağ dördüncü kez patladı: Balıkçı kasabası sakinleri, barikatlarla kasabayı lavlardan korumaya çalışıyor - Son Dakika
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İzlanda'da yanardağ dördüncü kez patladı: Balıkçı kasabası sakinleri, barikatlarla kasabayı lavlardan korumaya çalışıyor

İzlanda\'da yanardağ dördüncü kez patladı: Balıkçı kasabası sakinleri, barikatlarla kasabayı lavlardan korumaya çalışıyor

İzlanda'da bulunan bir yanardağ, dördüncü kez patlama gerçekleştirdi. Yaklaşık 4.000 kişilik nüfusa sahip Grindavik kasabası sakinleri, yapay barikatlar ile kasabayı lavlardan korumaya çalıştı. Son patlamadan sonra evlerine geri dönen birkaç kişi, acil durum ilan edildikten sonra yeniden tahliye edildi. İzlanda Üniversitesi Yer Bilimleri Enstitüsü'nden Halldor Geirsson, patlamanın oldukça enerjik olduğunu ve önceki patlamadan daha fazla malzeme çıktığını belirtti.

18.03.2024 15:13
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İzlanda'da yanardağ dördüncü kez patladı. Balıkçı kasabası sakinleri, yapay barikatlar ile kasabayı lavlardan korumaya çalıştı.

Erken Pazar günü canlı yayın videosu, yaklaşık 4.000 kişilik nüfusa sahip olan ve Kasım ayında bir patlamadan sonra tahliye edilen Grindavik kasabasından sadece birkaç yüz metre uzaklıkta lav akışını gösteriyordu. Şubat ayındaki son patlamada da aynı yerde, yaklaşık iki mil uzunluğundaki bir çatlaktan, aynı boyutta fışkıran erimiş kaya parçaları göndermişti. Pazar günü akış yavaşlamıştı ve yapay engellerin yakındaki bir balıkçı kasabasını da içeren altyapıyı korumak için lavı başarıyla yönlendirdiği görülüyordu.

Birkaç kişi, son patlamadan sonra evlerine geri dönenler,acil durum ilan edildikten sonra Cumartesi günü yeniden tahliye edildi.magma yeraltında biriktiğini belirten yetkililer, İzlanda'nın başkenti Reykjavik'in güneyindeki Reykjanes yarımadasında, haftalarca önceden patlama olacağı uyarısındabulunmuştu.

Halldor Geirsson, İzlanda Üniversitesi Yer Bilimleri Enstitüsü'nde yardımcı doçent, "Patlama oldukça enerjikti ve önceki patlamadan daha fazla malzeme çıkıyordu, önceki patlamadan daha fazla. Bu yüzden lav oldukça hızlı akıyordu" dedi.

Pazar günü öğleden sonra, İzlanda Meteoroloji Ofisi'nin açıklamasına göre, çatlakta aktivite azalmış ve lav üç yerden akıyordu.

Geirsson, "Lav akışının hızı giderek azalıyor" dedi. "Akışın çoğu, kasabanın doğusundan denize doğru gidiyor, bu yüzden engellerin tasarlandığı işi yaptığı görünüyor."

Meteoroloji ofisine göre, yetkililer yarımada üzerindeki Svartsengi jeotermal enerji santraline doğru akan lavı da izliyordu.

Keflavik Havalimanı ve İzlanda'daki bölgesel havalimanları etkilenmedi ve Pazar günü tamamen işlevsel kaldı, havalimanı işletmecisi Isavia'nın web sitesi gösterdi.

Şubat ayındaki patlamada, lavların yollar ve ısıtma hatlarını eritmesi nedeniyle 20.000'den soğukta kaldı.

Kasım 11'de tahliye edilen Grindavik sakinleri, 19 Şubat'ta evlerine geri dönmek için izin alabildi.

Olayda, yüzlerce sarsıntı binalara zarar verdi ve yollarda büyük çatlaklar açıldı.

İzlanda'da yanardağ dördüncü kez patladı: Balıkçı kasabası sakinleri, barikatlarla kasabayı lavlardan korumaya çalışıyor
İzlanda'da yanardağ dördüncü kez patladı: Balıkçı kasabası sakinleri, barikatlarla kasabayı lavlardan korumaya çalışıyor
İzlanda'da yanardağ dördüncü kez patladı: Balıkçı kasabası sakinleri, barikatlarla kasabayı lavlardan korumaya çalışıyor
İzlanda'da yanardağ dördüncü kez patladı: Balıkçı kasabası sakinleri, barikatlarla kasabayı lavlardan korumaya çalışıyor

İzlanda, Doğa, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İzlanda'da yanardağ dördüncü kez patladı: Balıkçı kasabası sakinleri, barikatlarla kasabayı lavlardan korumaya çalışıyor - Son Dakika

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