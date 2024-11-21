İzlanda\'da yanardağ yedinci kez patladı: Turistik bölge tahliye edildi

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İzlanda'nın başkenti yakınlarındaki yanardağ, son bir yıl içinde yedinci kez faaliyete geçti. Dün gece saat 23:00 civarında aniden başlayan patlama, gökyüzünü aydınlatan magma duvarıyla görüntülendi.

Reykjavik'in 20 mil güneybatısında yer alan yanardağ, Aralık ayından bu yana yedinci, son üç yılda ise onuncu kez patladı. Patlama sonucu yaklaşık 2.8 kilometre uzunluğunda bir yarık oluşurken, lavlar ve duman gökyüzüne yükseldi.

Sivil Savunma Ajansı'nın uyarısının ardından yaklaşık 50 ev boşaltılırken, ünlü Mavi Lagün tatil beldesindeki misafirler de tahliye edildi. 3.800 nüfuslu Grindavik kasabası yakınlarındaki tekrarlayan volkanik patlamalar, altyapı ve binalara zarar verirken, birçok sakinin de taşınmak zorunda kalmasına neden oldu.

Sivil Savunma Ajansı ile birlikte bölge üzerinde uçuş gerçekleştiren Jeofizik Profesörü Magns Tumi Gumundsson, "Bu patlama, Mayıs ayındaki ve son patlamaya göre biraz daha küçük. Grindavik şu an için tehlikede değil ve yarığın daha fazla büyümesi beklenmiyor, ancak hiçbir şey kesin değil" açıklamasında bulundu.

Yaklaşık 400.000 nüfuslu İzlanda, Avrasya ve Kuzey Amerika tektonik plakaları arasındaki fay hattında yer alıyor. Bu nedenle sıcak su kaynakları ve onlarca yanardağı ile sismik bir merkez konumunda.

Grindavik Belediye Başkanı Fannar Jónasson, patlamanın beklenmedik bir zamanda gerçekleştiğini belirterek, "Doğanın ne kadar tahmin edilemez olduğunu gördük" dedi. Lavların batıya doğru ilerlediği, ancak hızının henüz bilinmediği belirtildi."