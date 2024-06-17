İzlanda'nın Reykjanes yarımadasında bulunan bir yanardağ dün volkanik bir hareketlilik sonucu patladı. Patlamayı izlemek için gelenlerin çektiği görüntülerse olayın korku dolu boyutunu gözler önüne serdi.
Son 5 aydır 5'inci defa patlayan yanardağ hakkında İzlanda Meteoroloji Ofisi'nden yapılan açıklamada lavların 50 metre yüksekliğe kadar ulaştığı ve yaklaşık 2 buçuk kilometre uzunluğunda çukurlar oluştuğu belirtildi.
Yanardağ patlamalarının çok sık yaşandığı ülkede bu durum aynı zamanda turizme geliri olarak da değerlendiriliyor.Dünyanın pek çok yerinden yanardağ patlamalarını izlemeye gelenler, ülkeye de ciddi bir ekonomik getiri sağlıyor.
Son Dakika › Dünya › İzlanda'da yine yanardağ patladı! Görüntüler anbean kaydedildi - Son Dakika
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