Amerika Birleşik Devletleri'ndeki doğal yaşam parklarında vahşi doğaya ait birçok hayvan yaşıyor. Bu hayvanlar zaman zaman ilginç görüntüler oluşturuyor. Yine o görüntülerden biri timsah ile yine bir başka timsah arasında yaşandı.
Görüntülerde büyük ve küçük olmak üzere iki timsah yer alıyor. Göletin kıyısında mücadel eden timsahlardan büyük olanı, kendisine oranla çok daha küçük olan diğer timsahı zorlanmadan midesine indiriyor. Bu görüntüler milyonlarca görüntülenme aldı.
Son Dakika › Dünya › İzleyenler nefesini tuttu! İşte büyük timsahın küçük timsahı tek lokmada yuttuğu anlar - Son Dakika Dünya