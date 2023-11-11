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İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail tankını RPG ile havaya uçurdu - Son Dakika

İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail tankını RPG ile havaya uçurdu

11.11.2023 23:16  - Güncelleme: 23:21

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de katliam gerçekleştiren İsrail ordusuna ait tankları RPG'lerle vurdu. İsrail tankı saldırıyla birlikte alev topuna dönerken, o anlar kameraya yansıdı.

İzzeddin el-Kassam Tugayları Gazze'de İsrail tankını RPG ile havaya uçurduğu anın görüntülerini yayınladı.

İSRAİL ORDUSU, HAMAS KARŞISINDA ZORLANIYOR

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından Gazze'yi abluka latına alan İsrail ordusu, katliama devam ediyor. İsrail'e bir yandan havadan bombalar yağdıran İsrail, şehir içinde de İzzeddin el-Kassam Tugayları ile çatışıyor.

İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail tankını RPG ile havaya uçurdu

İSRAİL TANKINI RPG İLE HAVAYA UÇURDULAR

Şehir içindeki çatışmalarda zor zamanlar yaşayan İsrail ordusu, ağır darbe alıyor. Son yayınlanan görüntülerde, el-Kassam Tugayları savaşçısı, elindeki RPG ile İsrail ordusuna ait tankı havaya uçurdu. Saldırıyla birlikte İsrail tankı alevler içinde kaldı.

İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail tankını RPG ile havaya uçurdu

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrail, 7 Ekim'den bu yana 38'i Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 354'ü asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail'e göre, Kassam Tugaylarının elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail tankını RPG ile havaya uçurdu

GAZZE'DE CAN KAYBI 11 BİNİ GEÇTİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 506'sı çocuk, 3 bin 27'si kadın olmak üzere 11 bin 78 Filistinli öldürüldü, 27 bin 490 kişi yaralandı. Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 182 Filistinliyi öldürdü. İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 70 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail tankını RPG ile havaya uçurdu
İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail tankını RPG ile havaya uçurdu
İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail tankını RPG ile havaya uçurdu
İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail tankını RPG ile havaya uçurdu
İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail tankını RPG ile havaya uçurdu

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Son Dakika Dünya İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail tankını RPG ile havaya uçurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail tankını RPG ile havaya uçurdu - Son Dakika
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