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Jaguar, ormanda saldırdığı çiftçiyi kör etti - Son Dakika

Jaguar, ormanda saldırdığı çiftçiyi kör etti

10.11.2021 11:39
Jaguar, ormanda saldırdığı çiftçiyi kör etti

Brezilya'da yaşayan çiftçi Pedro Vaz Ferreira isimli adam, ormanda ava çıktığı sırada jaguarın saldırısına uğradı. İkili arasında bir süre boğuşma yaşanırken yırtıcı hayvan, adamın gözünü kör etti.

Brezilya'nın tarım ürünleriyle ünlü Portel kırsalında cumartesi günü korkunç bir olay meydana geldi. Tüm köyü ayağa kaldıran ve herkesin büyük üzüntüye uğramasına neden olay, ülkede de çok konuşuldu. Ancak yaşananlar hiç de iç acıcı değil.

ORMANDA İLERLİYORDU

67 yaşındaki Pedro Vaz Ferreira isimli çiftçi, ormanda ilerlediği sırada yırtıcı bir kedi olan jaguarın saldırısına uğradı. Arkasından gelen hayvanın darbesiyle yere düşen Ferreira bir süre kendisini korumak istedi ancak bu çabası yeterli olmadı.

Köydeki kimse bu olayı duymak istemiyor! Jaguar, ormanda saldırdığı çiftçiyi kör etti

TEK GÖZÜNÜ KÖR ETTİ

Jaguar, seri hamleleriyle adamı kısa sürede alt etmeyi başardı ve yüzüne saldırdı. Yüzünün büyük bir bölümü tanınmaz hale gelen adamın tek gözü de kör oldu. Çığlık seslerine koşan adamın oğulları Davi ve Josue, bir süre babalarını çaresizce izledikten sonra hayvanı uzaklaştırmayı başardı.

TIRNAKLARINI GEÇİRMİŞ

Olayın ardından hemen hastaneye kaldırılan Ferreira, doktorlar tarafından tedaviye alındı. Kemiklerinde kırılmalar ve vücudunda ciddi yaralar olan adamın bir gözü görme yetisini kaybetti. Doktorlar, hayvanın tırnaklarının adamın yüzüne geldiğini ifade etti. Yaşanan olay ise bölgede yeni saldırı tehditleri nedeniyle ciddi korku yaşattı.

Köydeki kimse bu olayı duymak istemiyor! Jaguar, ormanda saldırdığı çiftçiyi kör etti
Jaguar, ormanda saldırdığı çiftçiyi kör etti

Cumartesi, Jaguar, Çiftçi, Tarım, Hassas İçerik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Jaguar, ormanda saldırdığı çiftçiyi kör etti - Son Dakika Dünya


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