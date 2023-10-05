Jamaika\'da kenevirli şeker yiyen 60 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Jamaika'da, 60 öğrenci kenevir içeren şeker yedikten sonra hastaneye kaldırıldı.

Ülkenin eğitim bakanı Fayval Williams başkent Kingston'dan yaklaşık 80 km uzaklıktaki St Ann's Bay bölgesinde meydana gelen olayda hastaneye kaldırılan öğrencilerin tamamının ilkokul öğrencileri olduğunu açıkladı. Öğrencilerin arasında durumu ciddi olan öğrenci bulunmazken bazı öğrencilere tedbir amaçlı damla tedavisi uygulandı.

Bu üzücü olayın ardından, şekerlerin ambalajlarında çocuklara satılmaması gerektiğini belirten uyarılar olduğu ortaya çıktı. Her bir şekerin içeriğinde 100mg Delta-8 tetrahidrokanabinol (THC) adlı psikoaktif madde bulunuyordu ki bu doz yetişkinler için bile yüksek kabul edilir.

Bu uyuşturucu içeren şekerlerin, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde faaliyet gösteren bir şirket tarafından üretildiği belirtiliyor ve bu ürünler FDA onayı almamıştır. Jamaika, 2015 yılında kişisel kullanım için küçük miktarda kenevir (marihuana) taşımayı suç olmaktan çıkarmıştır. Ancak Sağlık Bakanı Christopher Tufton, uyuşturucu içeren gıdaların ithalatına izin verilmediğini belirtti.

Bu tür olaylar, uyuşturucu içeren ürünlerin çocuklara zarar verme potansiyelini gösteriyor ve önlem alınmasını gerektiriyor. Bu olayın ardından yerel yetkililer, bu ürünlerin satışını yapan kişi ya da kişilere ulaşmaya çalışıyor ve sorumluların adalete teslim edilmesi için çağrıda bulunuyorlar.