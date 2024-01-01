Japonya'da bir yayıncı depreme canlı yayın sırasında yakalandı.
Japonya'nın Ishikawa eyaletinde 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 2 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de enkaz altında kaldığının duyurulduğu deprem sonrası tsunami uyarısı da yapıldı.
Depreme bir yayıncı, yayın anında yakalandı. O anlarda sakinliğini koruyan yayıncı, telefonuna deprem uyarı sistemiyle gelen bildirimi izleyicilerine gösterdi.
Bir süre sonra depremin şiddetinin büyüklüğün farkına varan yayıncı, "Gitmem gerek" diyerek bulunduğu yeri terk etti.
Son Dakika › Dünya › Japon yayıncının 7,6'lık depreme yakalandığı anlar - Son Dakika