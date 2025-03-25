Japonya'da 50 Yıl İdam Bekleyen Adam, Tarihindeki En Büyük Tazminatı Kazandı - Son Dakika
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Dünya

Japonya'da 50 Yıl İdam Bekleyen Adam, Tarihindeki En Büyük Tazminatı Kazandı

Japonya'da 4 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla cinayet suçundan idam sırası bekleyen bir adamın 50 yıl sonra suçsuz olduğu ortaya çıktı.

25.03.2025 10:28
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Japonya'da bir adam, cinayet suçundan 50 yıl boyunca idam sırası bekledi. 89 yaşındaki Iwao Hakamata, 1968 yılında patronunu, patronunun karısını ve iki çocuğunu öldürmekten suçlu bulunmuş, ancak geçen yıl yeniden yargılanmasının ardından beraat etmişti.

RUHSAL VE FİZİKSEL ACI ÇEKTİ

Hakamata'nın avukatları, 47 yıllık mahkumiyetin ruh sağlığını olumsuz etkilediğini ileri sürerek mümkün olan en yüksek tazminatı talep etmişti. Pazartesi günü talebi kabul eden Japon yargıç, sanığın "son derece şiddetli" ruhsal ve fiziksel acı çektiğini kabul etti.

1,45 MİLYON DOLAR TAZMİNAT

Japonya hükümeti, yerel medyanın ülke tarihinde ödenen en büyük tazminat olarak duyurduğu kararla, Hakamata'ya 217 milyon yen (1,45 milyon dolar) maddi tazminat ödeyecek. Hakamata'nın davası, Japonya'nın en uzun ve en ünlü hukuk destanlarından biri olarak görülüyor.

4 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Hakamata, 1966 yılında Tokyo'nun batısındaki evlerinde çıkan yangında patronunun, patronunun karısının ve iki çocuğunun cesetleri çıkarıldığında bir fabrikada çalışıyordu. Dördü de bıçaklanarak öldürülmüştü. Yetkililer, Hakamata'yı aileyi öldürmek, evlerini yakmak ve 200 bin yen nakit para çalmakla suçladı. Hakamata başlangıçta bunu reddetti, ancak daha sonra günde 12 saate kadar süren dayak ve sorgulamaların ardından, zorla itirafta bulundu.

1968 YILINDAN BERİ İDAM BEKLİYORDU

1968 yılında idama mahkum edildi. Yıllardır Hakamata'nın avukatları, mağdurların kıyafetlerinden alınan DNA'nın kendisininkiyle uyuşmadığını ve delillerin yerleştirildiğini savunuyorlardı.

3-sayfa, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Japonya'da 50 Yıl İdam Bekleyen Adam, Tarihindeki En Büyük Tazminatı Kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Japonya'da 50 Yıl İdam Bekleyen Adam, Tarihindeki En Büyük Tazminatı Kazandı - Son Dakika
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