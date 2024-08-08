Japonya\'da büyük deprem! Tsunami alarmı verildi, hızlı tren seferleri durduruldu

Dünya

Türkiye\'nin yanı başında bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Doğu Asya ülkesi Japonya depremlerle sarsılmaya devam ediyor. Miyazaki şehrinde 7.1 büyüklüğünde deprem meydana gelirken bölgede paniğe neden olan sarsıntının ardından korkutan bir uyarı da geldi.

HIZLI TREN SEFERLERİ DURDURULDU

Japonya'nın güneybatısı için tsunami uyarısı yapan devlet yetkilileri, Kyuşu adasındaki hızlı tren seferlerinin de durdurulduğunu açıkladı.

"DENİZE GİRMEYİN VEYA KIYIYA YAKLAŞMAYIN"

Japonya Meteoroloji Ajansı tarafından yapılan açıklamada ise "Tsunami uyarısı yapılmıştır. Lütfen uyarı kaldırılana kadar denize girmeyin veya kıyıya yaklaşmayın" ifadeleri yer aldı. Öte yandan depremde can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

TSUNAMİ GÜNEYBATI KIYILARINA ULAŞTI

7.1'lik depremin ardından yetkililerin yaptıkları art arda uyarılar sonrası dev dalgaların ülkenin güneybatısındaki Miyazaki kenti kıyılarına ulaştığı ifade ediliyor.