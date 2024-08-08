Japonya'da büyük deprem! Tsunami alarmı verildi, hızlı tren seferleri durduruldu - Son Dakika
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Dünya

Japonya'da büyük deprem! Tsunami alarmı verildi, hızlı tren seferleri durduruldu

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Japonya'nın Miyazaki şehrinde 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paniğe neden olan depremin ardından tsunami uyarısı yapılırken, dev dalgaların ülkenin güneybatısına ulaştığı ifade ediliyor. Öte yandan Kyuşu adasındaki hızlı tren seferleri durduruldu.

08.08.2024 11:04
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Doğu Asya ülkesi Japonya depremlerle sarsılmaya devam ediyor. Miyazaki şehrinde 7.1 büyüklüğünde deprem meydana gelirken bölgede paniğe neden olan sarsıntının ardından korkutan bir uyarı da geldi.

HIZLI TREN SEFERLERİ DURDURULDU

Japonya'nın güneybatısı için tsunami uyarısı yapan devlet yetkilileri, Kyuşu adasındaki hızlı tren seferlerinin de durdurulduğunu açıkladı.

Japonya'da büyük deprem! Tsunami alarmı verildi, hızlı tren seferleri durduruldu

"DENİZE GİRMEYİN VEYA KIYIYA YAKLAŞMAYIN"

Japonya Meteoroloji Ajansı tarafından yapılan açıklamada ise "Tsunami uyarısı yapılmıştır. Lütfen uyarı kaldırılana kadar denize girmeyin veya kıyıya yaklaşmayın" ifadeleri yer aldı. Öte yandan depremde can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Japonya'da büyük deprem! Tsunami alarmı verildi, hızlı tren seferleri durduruldu

TSUNAMİ GÜNEYBATI KIYILARINA ULAŞTI

7.1'lik depremin ardından yetkililerin yaptıkları art arda uyarılar sonrası dev dalgaların ülkenin güneybatısındaki Miyazaki kenti kıyılarına ulaştığı ifade ediliyor.

Japonya\'da büyük deprem! Tsunami alarmı verildi, hızlı tren seferleri durduruldu

Japonya, Deprem, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Japonya'da büyük deprem! Tsunami alarmı verildi, hızlı tren seferleri durduruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • ferhat eser: çok geçmiş çok uzak doğunun değerli insanları sizi seviyoruz japonya 111 8 Yanıtla
  • Galatasaray 1905: gecmis olsun 64 3 Yanıtla
  • Ankara null: ntv ve cnn soyluyorsa 5kere dusunun belki dogrudur. 7 18 Yanıtla
  • kuzeyli baba: Japonya Kore Çin Singapore burkine faso kambocya sri lanka bangladeş myanmar nepal e selamlar geçmiş olsun tabiki bağımsız devlet topluluğuna da selamlar 19 1 Yanıtla
  • Kefeni Cepli: geçmiş olsun, şiddet yüksek. ama yakında açıklama yapılır çok çok az insanın ölümüyle savacaklardır bu güçlü depremi. yine anlayacağız ki, deprem değil, çürük yapılmasına göz yumulan, rant uğruna zemini uygunsuz yerlere yüksek katlarla yapılmasına izin verilen denetimsiz binalar insanların ölümüne sebep olacak, en yakın 6 şubat örneğinde gördüğümüz gibi :( 4 1 Yanıtla
  • FIRAT EPCEREV: rabbim yeryüzünde oluşabilecek bütün afetlerden bütün insanlığı muhafaza etsin inşallah büyük geçmiş olsun dost ülke Japonya dualarımız sizinle 3 0 Yanıtla
  • Yunus Acar: Ferhat senin yorum yapmaktan başka işin yokmu 1 1 Yanıtla
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