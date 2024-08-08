Japonya'daki 7.1'lik depremden ilk görüntüler! AVM'deki ürünler yere bile düşmedi - Son Dakika
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Dünya

Japonya'daki 7.1'lik depremden ilk görüntüler! AVM'deki ürünler yere bile düşmedi

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Japonya'da meydana gelen 7.1'lik depremden ilk görüntüler geldi. Deprem dirençli olarak inşa edilen ülkeyi vuran sarsıntı sırasında AVM'lerdeki hiçbir ürünün yere düşmediği, insanlarınsa bulundukları yere eğilerek depremin geçmesini bekledikleri görüldü. Yine bir başka görüntüde ise ışıklarda bekleyen araçların beşik gibi sallandığı anlar yer aldı.

08.08.2024 11:35
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Doğu Asya'nın depreme dirençli olarak inşa edilen ülkesi Japonya bugün de 7.1'lik büyük bir depremle sarsıldı. Yetkililerin tsunami uyarısı da yaptıkları deprem anına ilişkin görüntüler ise izleyenleri şaşkınlığa uğrattı.

YERE EĞİLİP DEPREMİN BİTMESİNİ BEKLEDİLER

AVM'de bir cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde mağazalardaki ürünlerin askılarında beşik gibi sallandıkları görülürken ürünlerden hiçbirinin yere düşmediği, insanlarınsa bulundukları noktada yere eğilerek sarsıntının sona ermesini bekledikleri görüldü.

ARAÇLAR BEŞİK GİBİ SALLANDI

Öte yandan ışıklarda bekleyen bir otomobilin sürücüsü tarafından çekilen videoda, çok sayıda aracın kırmızı ışıkta bekledikleri sırada depreme yakalandıkları ve kuvvetli bir şekilde sağa sola sallandıkları görülüyor.

Japonya\'daki 7.1\'lik depremden ilk görüntüler! AVM\'deki ürünler yere bile düşmedi

Japonya, Deprem, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Japonya'daki 7.1'lik depremden ilk görüntüler! AVM'deki ürünler yere bile düşmedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Oguz null: burada olsaydı her yer yıkılmıştı kimse işini düzgün yapmıyor deprem atlattık hayla aynı şekilde binalar yapılmaya devam ediyor 116 5 Yanıtla
  • Cengiz Başal: Bizim burda da 1.1 de yıkılır herşeyyy pehhhhhhhh doğduğun yer kaderindir demişlerr bizim babalarrr ne de doğru demişler keleeee. :) 74 20 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Asrın felâketi. Yüz yılın felâketi. Takdiri ilahi. Büyük çaresizlik. Hemen İBAN açıyoruz aziz milletim. 68 11 Yanıtla
  • Rıdvan Gökdemir: İnsanlara değer veriyorlar insan yaşamına çalmıyorlar kimsenin hakkına girmiyorlar 69 1 Yanıtla
  • ömer tektaş: bizde yini yapilan binalar bari saglam olsun 59 2 Yanıtla
  • YoH null: adamlar işini biliyor bizde pek iyi diyemem bizim 100 yil sonra belki 56 1 Yanıtla
  • Fahri Sağgül: Japonlar çok çalışkan ve dürüst insanlar yaptıkları işi bilinçli yapıyorlar bu derece deprem bizde olsa yerle bir oluyoruz birçok kez yaşadık biz sadece duâ ediyoruz dua'nın yeri ayrı yapılan işin yeri ayrı olduğunu bilmiyoruz Allah bizlere akıl vermiş tutup düşünelim diye ancak bizler ne tutuyoruz nede düşünüyoruz malesef. 53 1 Yanıtla
  • Selim: gülüyorlar resmen 41 1 Yanıtla
  • kamer tekeş: Mehmet Akif Ersoy'un dedigi gibi.." İşleri var dinimiz gibi,dinleri var işimiz gibi (!) 33 2 Yanıtla
  • Esra: Rabbim kimseye yaşatmasın Malatya depremini yaşayan biri olarak çok korkutucu halen ürkütücü izlemesi bile 21 3 Yanıtla
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