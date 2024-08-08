Doğu Asya'nın depreme dirençli olarak inşa edilen ülkesi Japonya bugün de 7.1'lik büyük bir depremle sarsıldı. Yetkililerin tsunami uyarısı da yaptıkları deprem anına ilişkin görüntüler ise izleyenleri şaşkınlığa uğrattı.
AVM'de bir cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde mağazalardaki ürünlerin askılarında beşik gibi sallandıkları görülürken ürünlerden hiçbirinin yere düşmediği, insanlarınsa bulundukları noktada yere eğilerek sarsıntının sona ermesini bekledikleri görüldü.
Öte yandan ışıklarda bekleyen bir otomobilin sürücüsü tarafından çekilen videoda, çok sayıda aracın kırmızı ışıkta bekledikleri sırada depreme yakalandıkları ve kuvvetli bir şekilde sağa sola sallandıkları görülüyor.
Son Dakika › Dünya › Japonya'daki 7.1'lik depremden ilk görüntüler! AVM'deki ürünler yere bile düşmedi - Son Dakika
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