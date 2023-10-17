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Japonya, Gazze Şeridi'ne 10 milyon dolarlık acil yardım sağlayacak - Son Dakika

Japonya, Gazze Şeridi'ne 10 milyon dolarlık acil yardım sağlayacak

Son Güncelleme: 17.10.2023 14:18

İsrail'e yönelik saldırıları kınayan Japonya, Gazze Şeridi'ndeki insani krizin hafifletilmesi için bölgeye 10 milyon dolarlık acil yardım sağlayacak.

Japonya hükümeti, Gazze Şeridi'ndeki insani krizin hafifletilmesi amacıyla bölgeye 10 milyon dolarlık acil yardım sağlayacağını bildirdi.

HAMAS'IN SALDIRILARINI KINADILAR

Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko, düzenlediği basın toplantısında, hükümetin, Filistin'in Gazze Şeridi'ndeki Hamas güçlerinin, İsrail'e yönelik saldırılarını kınadığını söyledi. Bölgedeki çatışmaları yakından izlediklerini belirten Kamikawa, Gazze Şeridi'ndeki insani krizin hafifletilmesi için bölgeye 10 milyon dolarlık acil yardım sağlayacaklarını belirtti.

"DİPLOMATİK ÇABA GÖSTERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Japon Bakan, "Gıda, su, tıbbi ve sağlık hizmetleri gibi gerekli yardımların masum sivillere ve Filistinli mültecilere ulaşması için diplomatik çaba göstermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

"İNSANİ ATEŞKES" ÇAĞRISI YAPAN KARAR TASARINA "HAYIR" OYU VERDİLER

Öte yandan Rusya'nın Gazze'de "insani ateşkes" çağrısı yapan ve her türlü sivil ölümü kınayan karar tasarısı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) reddedildi. 15 üyeli BM Güvenlik Konseyinde Rusya'nın İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin karar tasarısı oylandı. Tasarı, 5 'evet' oyu alırken, 6 'çekimser' ve 4 'hayır' oyuyla reddedildi. ABD, İngiltere, Fransa ve Japonya 'hayır' oyu kullandı.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 299'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 778 kişinin öldüğünü, 10 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 61 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti. İsrail'in saldırılarında ayrıca 13 gazeteci yaşamını yitirmişti. Lübnan'ın güneyindeki İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ve İsrail ordusu arasında çıkan çatışmalarda ise şu ana kadar 3 sivil ile 4 Hizbullah milisi ve 2 Filistin İslami Cihad Hareketi üyesi öldü. Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri hayatını kaybetti.

Rusya'nın Gazze'de insani ateşkes çağrısı yapan tasarısı reddedildi! 4 ülke "hayır" oyu kullandı

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Son Dakika Dünya Japonya, Gazze Şeridi'ne 10 milyon dolarlık acil yardım sağlayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya, Gazze Şeridi'ne 10 milyon dolarlık acil yardım sağlayacak - Son Dakika
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