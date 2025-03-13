Japonya, Türk vatandaşlarına vize getirmeye hazırlanıyor

Japonya, Türkiye için vizesiz seyahat uygulamasını gözden geçiriyor. Türkiye'den vizesiz seyahat edilebilen ülkeler arasında yer alan Japonya, son yıllarda ülkede artan mülteci başvurularını ve Türkiye'den gelen yerleşimcilerin karıştığı olayları gerekçe göstererek vize politikasında değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Japan Forward'da yer alan haberlere göre; Japon hükümeti, Türkiye dahil bazı ülkeler için "kontrollü giriş" uygulamasını gündemine aldı.

TÜRKİYE MÜLTECİ BAŞVURUSUNDA İLK 10'DA

Japonya'da mülteci başvurusunda bulunan ilk 10 ülke arasında yer alan Türkiye, vize muafiyeti bulunan tek ülke konumunda. Japon yetkililer, bu durumun ülkeye girişleri denetleme ihtiyacını artırdığı görüşünde. Ayrıca, Türk vatandaşlığı kullanarak Japonya'ya giden PKK iltisaklı şahısların son yıllarda birçok toplumsal olaya karışması, vize politikalarının gözden geçirilmesine neden oldu.

90 GÜN VİZE ŞARTI YOK

İlk aşamada Türkiye'den yapılacak kısa süreli seyahatler için basit başvurularla alınabilecek bir "turist vizesi" planlanırken, halihazırdaki uygulama göre Türk vatandaşları 90 gün boyunca vize şartı olmadan Japonya'ya giriş yapabilmekteydi. Türkiye'ye uygulanan vize muafiyeti 2023 yılında PKK destekçilerinin Kawaguchi'deki yerel halk ve polis güçleri ile yaşadığı gerginlik sonrası gündeme gelmişti.