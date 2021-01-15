Joe Biden "Amerikan Kurtarma Planını" açıkladı - Son Dakika
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Joe Biden "Amerikan Kurtarma Planını" açıkladı

Joe Biden "Amerikan Kurtarma Planını" açıkladı

15.01.2021 09:12

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 20 Ocak günü başkanlık görevini devralmaya hazırlanan seçilmiş başkan Joe Biden, koronavirüsü salgını döneminde ekonomiyi canlandırmayı hedefleyen "Amerikan Kurtarma Planı" adlı 1 trilyon 900 milyon dolarlık yardım paketini açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 20 Ocak günü başkanlık görevini devralmaya hazırlanan seçilmiş başkan Joe Biden, koronavirüsü salgını döneminde ekonomiyi canlandırmayı hedefleyen "Amerikan Kurtarma Planı" adlı 1 trilyon 900 milyon dolarlık yardım paketini açıkladı.

ABD'de 20 Ocak'ta başkanlık görevini devralmaya hazırlanan Joe Biden, ekonomi paketini açıkladı. Joe Biden, koronavirüs salgını döneminde ekonomiyi canlandırmayı hedefleyen "Amerikan Kurtarma Planı" adlı 1 trilyon 900 milyon dolarlık yardım paketini açıkladı. Yardım paketi koronavirüsüyle mücadeleye ve aşıların dağıtılmasına 415 milyar dolar, ailelere doğrudan yardımlara 1 trilyon dolar, küçük işletmelere ve salgından en çok etkilenen topluluklara verilecek desteğe 440 milyar dolar ayrılmasını öngörüyor.

İŞSİZLİK SİGORTASINDA 400 DOLARA ÇIKTI

Öte yandan, kişi başına verilecek doğrudan çeklerin miktarı 1.400 dolar olarak açıklanırken ayrıca ek işsizlik sigortasının da şu anki haftalık 300 dolar seviyesinden 400 dolara çıkartılacağı belirtildi.

İLK 100 GÜNDE HEDEF 100 MİLYON AMERİKALI'YA AŞI

Joe Biden, koronavirüse karşı geliştirilen aşı uygulamasına ilişkin de açıklamalarda bulundu.  "Aşılar büyük umut veriyor ancak Amerika'da aşıların dağıtımı şimdiye kadar başarısızlık oldu" diyen Biden, göreve geldiği ilk 100 günde 100 milyon Amerikalı'nın aşılanması için hazırladığı aşı planını da yarın açıklayacağını ifade etti. "Nesiller boyu yalnızca bir kez görülebilecek bir ekonomik krizin ve halk sağlığı krizinin ortasında olduğumuzu görmek zor değil" ifadelerini kullanan Biden, "İnsanların büyük acılar çektiği ortada ve kaybedecek zaman yok. Şimdi harekete geçmemiz lazım" dedi.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Dünya Joe Biden 'Amerikan Kurtarma Planını' açıkladı - Son Dakika


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