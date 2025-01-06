ABD Başkanlığı'nı Donald Trump'a devretmeye hazırlanan Joe Biden, konuşması sırasında yaşanan ilginç bir olayla yine gündeme geldi.
Daha önce Savunma Bakanı'nın ismini unutmasıyla da gündeme gelen Biden, bu kez doğum gününü kutlamak için kürsüye çağırdığı gencin ismini unuttu.
O anlar kameralarca kaydedilirken; söz konusu gencin gülmesi de dikkat çekti.
Son Dakika › Dünya › Joe Biden doğum gününü kutladığı gencinin ismini unuttu - Son Dakika
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