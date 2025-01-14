ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz

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ABD Başkanı Joe Biden, başkanlığı seçimlerden zaferle çıkan Donald Trump'a bırakmadan önce yaptığı son konuşmasında Gazze'deki ateşkes görüşmelerine ilişkin kritik mesajlar verdi.

"ATESKEŞİN EŞİĞİNDEYİZ"

Biden açıklamasında "Gazze'de ateşkes anlaşmasına ulaşmanın eşiğindeyiz. Anlaşmanın imzalanması için taraflara baskı yapıyoruz. Gazze halkı cehennemi yaşadı. Filistinlilerin barışa ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

İSRAİL BASINI: ATEŞKES ÇOK YAKIN

Öte yandan The Jerusalem Post gazetesine konuşan ismi açıklanmayan diplomatik kaynaklar, tarafların üzerinde uzlaşmaya yakın olduğu anlaşmanın ilk aşamasının 42 güne kadar uzayabileceğini kaydetti. Diplomatik kaynaklar, anlaşmanın "42 güne kadar uzayabilecek ilk aşamasında" 33 İsrailli esirin serbest bırakılacağını, İsrail ordusunun ise kademeli bir şekilde çekilmeye başlayacağını öne sürdü. Ateşkesin 16'ncı gününde Gazze'deki tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve İsrail ordusunun tamamen çekilmesi amacıyla anlaşmanın sonraki aşamalarına ilişkin görüşmelere başlanacağı da aktarıldı. Jerusalem Post gazetesine konuşan kaynaklar, ateşkesin ne zaman imzalanacağına ilişkin net bir tarih vermemişti.

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ YOĞUNLAŞTI

Katar, Mısır ve ABD'nin arabuluculuğunda Hamas ve İsrail arasında yürütülen dolaylı müzakereler, esir takası ve saldırıların durdurulmasıyla ilgili nihai bir anlaşmanın şekillendirilmesi için yoğun şekilde devam ediyor. İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, siyasi kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası anlaşmasının ayrıntılarının yüzde 90'ı üzerinde anlaşmaya varıldığını öne sürmüştü.İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İsrailli bazı kaynaklar, esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin anlaşmanın ayrıntıları üzerinde mutabakatın sağlandığını; Hamas'ın nihai yanıtını beklediklerini aktardı.

ÜÇ AŞAMALI ANLAŞMA

Söz konusu anlaşmanın temel olarak geçen mayıs ayında siyasi ve güvenlik işlerinden sorumlu Mini Bakanlar Konseyi tarafından onaylanan plana benzediği kaydedildi.Planda, İsrailliler karşılığında Filistinlilerin serbest bırakılacağı, Gazze'ye insani yardım akışına izin verileceği, zorla yerinden edilenlerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine geri döneceği, Gazze'de yeniden imarın başlayacağı ve sınır kapıların yeniden açılacağı üç aşamalı bir anlaşmadan bahsediliyor.Ayrıca İsrail'in Gazze'nin merkezindeki Netzarim Koridoru'ndan çekilmesi, ordunun kurduğu mekanizmaların tamamen kaldırılması, Gazze'nin kuzeyine silahlı kişilerin yeniden dönüşünü engelleyen bir mekanizma bulunmasının yer aldığı planda, Gazze-Mısır sınırındaki Philadelphia Koridoru ve İsrail'in buradan çekilip çekilmeyeceğine dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.

HAMAS'IN ELİNDE 99 ESİRİN BULUNDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

İsrail hapishanelerinde 10 binden fazla Filistinli tutulurken, Hamas'ın elinde ise 99 İsrailli esirin bulunduğu tahmin ediliyor.Hamas, ellerindeki onlarca esirin, İsrail'in rastgele saldırıları sonucu hayatlarını kaybettiğini açıklamıştı.