Başkan Biden, Morehouse College'da protesto ile karşılaştı - Son Dakika
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Dünya

Başkan Biden, Morehouse College'da protesto ile karşılaştı

ABD Başkanı Joe Biden, Atlanta'da Morehouse College'da yaptığı mezuniyet konuşmasında protestolarla karşılaştı. Bu durum, Biden'ın siyahi seçmenler arasındaki desteğinin azaldığını gösterdi. Biden, ülke genelinde İsrail karşıtı protestoların ardından bu tarihi siyahi, tamamı erkeklerden oluşan kolejde ilk kez bulunuyordu.

20.05.2024 16:06
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Pazar günü Atlanta'da Morehouse College'da mezuniyet konuşması yapan Başkan Biden, birçok öğrencinin sırtını dönerek protestosuyla karşılaştı. Bu protesto, 81 yaşındaki başkanın siyahi seçmenler arasındaki desteğinin azalmasına dikkat çekti.

Biden, ülke genelinde İsrail karşıtı protestoların ardından bu tarihi siyahi, tamamı erkeklerden oluşan kolejde ilk kez bulunuyordu. "Barışçıl, şiddet içermeyen protestoları destekliyorum," diyen Biden, öğrencilerin seslerinin duyulması gerektiğini vurguladı.

Konuşma öncesinde, kampüste Yahudi komedyen Jerry Seinfeld gibi konuşmacılara karşı yapılan protestolara benzer gösteriler bekleniyordu. Bazı Morehouse mezunları, Biden'ı davet eden yöneticileri kınayan bir mektup yayımladı. Mektupta, Biden'ın İsrail'e yaklaşımının Gazze'deki soykırımı desteklediği iddia edildi.

Bazı öğretim üyeleri de mezuniyet konuşmasına katılmama sözü verdiler. Morehouse birincisi Deangelo Fletcher, Gazze Şeridi'nde "hemen ve kalıcı bir ateşkes" çağrısı yaptı ve ayakta alkışlandı. Biden, daha önce İsrail Başbakanı Netanyahu'ya "masum sivilleri korumak" için "hemen ateşkesin gerekli olduğunu" söylemişti ve ayakta alkışlara katıldı.

Biden konuşmasında, "Gazze ve İsrail'de olanlar yürek burkucu," dedi. "Masum Filistinliler, tüm bu olayların ortasında kalıyor — erkekler, kadınlar ve çocuklar öldürülüyor veya yerinden ediliyor. Bu insani bir kriz. Bu yüzden hemen ateşkes çağrısında bulundum."

Biden ayrıca iki devletli çözüm umutlarını vurguladı. Siyahi Amerikalılar arasındaki desteğinin düştüğünü gösteren anketlerin ortasında konuşmasını yaptı. Pew Araştırma Merkezi'nin anketine göre, siyahi seçmenlerin yalnızca %55'i Biden'ın performansını onaylıyor.

NBC News'in anketine göre, Biden, siyahi seçmenler arasında eski Başkan Trump'a karşı yalnızca %71'e %13'lük bir üstünlük sağladı — bu oran 2020 seçimlerinde %87'ye %12 idi.

Destek kazanmak için Biden, konuşmasında siyahi Amerikalılar için yaptığı savunuculuk çalışmalarını vurguladı — tarihi siyahi kolejler ve üniversiteler için 16 milyar dolarlık yeni fon sağlama çabası ve Ketanji Brown Jackson'ın Yüksek Mahkeme'ye atanması gibi. George Floyd'u anarak, Amerikan demokrasisinin siyahi topluluğu hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

Konuşmasının ardından Biden'a fahri doktora verildi, bazı öğrenciler protesto için salonu terk etti. Diğerleri ise "dört yıl daha" diye tezahürat yaptı.

Biden, 25 Mayıs'ta West Point'teki ABD Askeri Akademisi'nde ikinci bir mezuniyet konuşması yapacak.

Joe Biden Morehouse College'da mezuniyet konuşması yaptığı sırada öğrenciler kendisine sırtını dönerek protesto etti
Joe Biden Morehouse College'da mezuniyet konuşması yaptığı sırada öğrenciler kendisine sırtını dönerek protesto etti
Joe Biden Morehouse College'da mezuniyet konuşması yaptığı sırada öğrenciler kendisine sırtını dönerek protesto etti

Joe Biden, Filistin, İsrail, Eğitim, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Başkan Biden, Morehouse College'da protesto ile karşılaştı - Son Dakika

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