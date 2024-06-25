Julian Assange, ABD'deki Casusluk Suçlamalarını Kabul Edecek - Son Dakika
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Julian Assange, ABD'deki Casusluk Suçlamalarını Kabul Edecek

Julian Assange, ABD\'deki Casusluk Suçlamalarını Kabul Edecek

Wikileaks'in kurucusu Julian Assange, serbest kalmasına olanak tanıyan bir anlaşmanın parçası olarak ABD'deki casusluk suçlamalarını kabul edecek. Anlaşma ile İngiltere'deki hapis cezası sona erecek ve Avustralya'ya dönmesine olanak tanınacak.

25.06.2024 03:27
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Wikileaks'in kurucusu Julian Assange, serbest kalmasına olanak tanıyan bir anlaşmanın parçası olarak ABD'deki casusluk suçlamalarını kabul edecek. Anlaşma ile İngiltere'deki hapis cezası sona erecek ve Avustralya'ya dönmesine olanak tanınacak.

ABD Kuzey Mariana Adaları Bölge Mahkemesi'ndeki dosyalara göre, 52 yaşındaki Assange, gizli ABD ulusal savunma belgelerini elde etmek ve ifşa etmek için komplo kurma suçunu kabul edecek.

ABD yıllardır Irak ve Afganistan savaşlarıyla ilgili bilgilerin ifşa edildiği Wikileaks dosyalarının, bazı hayatları tehlikeye attığını savunuyordu.

Assange, son beş yılını bir İngiliz hapishanesinde geçirdi ve ABD'ye iade edilmemek için mücadele ediyordu.

BBC'nin ABD'deki yayın ortağı CBS'e göre Assange, İngiltere'de hapishanede kaldığı sürenin karşılığında ABD'de hapse girmeyecek.

Adalet Bakanlığı mektubuna göre, Assange kendi ülkesi olan Avustralya'ya dönecek.

Tek bir suçlamayı kabul edeceği anlaşmanın 26 Haziran Çarşamba günü Kuzey Mariana Adaları'ndaki bir mahkemede sonuçlanması bekleniyor.

Assange'ın avukatı Richard Miller, CBS'e ve BBC'ye yorum yapmadı.

Assange ve avukatları uzun zamandır kendisine karşı açılan davanın siyasi amaçlı olduğunu iddia ediyordu.

Nisan ayında ABD Başkanı Joe Biden, Avustralya'nın Assange aleyhindeki soruşturmanın düşürülmesi yönündeki talebini değerlendirdiğini söylemişti.

ABD'li savcılar Wikileaks'in kurucusunu, Afganistan ve Irak'taki savaşlarla ilgili gizli ABD askeri kayıtlarının ve diplomatik mesajların yayımlanması nedeniyle, çoğu Casusluk Yasası kapsamındaki 18 ayrı suçtan yargılamak istiyorlardı.

Assange'ın 2006 yılında kurduğu Wikileaks, ABD hükümetinin daha sonra "ABD tarihindeki en büyük gizli bilgi ifşalarından biri" olarak tanımlayacağı, 10 milyondan fazla belge yayımladığını iddia ediyor.

2010 yılında web sitesi, bir ABD askeri helikopterinden çekilmiş, aralarında iki Reuters muhabirinin de bulunduğu ondan fazla Iraklı sivilin Bağdat'ta öldürüldüğü anın videosunu yayımladı.

Assange'ın en tanınmış işbirlikçilerinden biri olan ABD ordusu istihbarat analisti Chelsea Manning, dönemin başkanı Barack Obama'nın 2017'de cezasını hafifletmesinden önce 35 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Assange ayrıca İsveç'te ayrı tecavüz ve cinsel saldırı suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı ancak bu suçlamaları reddetti. İsveç'e giderse ABD'ye iade edileceğini iddia ederek bunun yerine Ekvador Büyükelçiliği'nden siyasi sığınma talep etti. Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nde yedi yıl geçirdi.

İsveçli yetkililer 2019'da, ilk şikayetten itibaren çok fazla zaman geçtiğini söylediler ve davayı düşürdüler. Ancak İngiltere'de gözaltına alındı. İsveç'e iade edilmek üzere mahkemeye teslim olmadığı için yargılandı.

Uzun süredir devam eden hukuki mücadeleler boyunca Assange nadiren kamuoyunun önünde görüldü. 2021'de hapishanede geçirdiği felç de dahil olmak üzere yıllardır sağlık sorunları yaşadığı bildiriliyor.

Julian Assange kimdir, Wikileaks nedir?

Assange, gençlik yıllarda bilgisayar programcısı olarak şöhret kazandı.

1995'te ülkesi Avustralya'da bilgisayar korsanlığı suçlamasıyla cezaya çarptırıldı ancak bunu bir kez daha yapmayacağına söz vermesi üzerine hapse girmedi.

2006'da Wikileaks websitesini kurdu. Wikileaks bugüne kadar on milyondan fazla gizli belgeyi yayımladığını iddia ediyor. Belgeler arasında savaş, casusluk ve yolsuzlukla bağlantılı resmi raporlar da var.

2010'da ABD ordusuna ait helikopterden çekilmiş ve Irak'ın başkenti Bağdat'ta 18 sivilin öldürülüş anını gösterdiği belirtilen bir video Wikileaks'te yayımlandı.

Bunlarla birlikte ABD ordusunun eski istihbarat analisti Chelsea Manning'in sızdırdığı binlerce gizli belge de Wikileaks'te yayımlandı.

Bu belgelere göre ABD ordusu Afganistan savaşı sırasında yüzlerce sivili öldürmüş ancak bunlar resmi raporlara girmemişti.

2019'da ABD Adalet Bakanlığı sızıntıyı ülkenin "tarihindeki en büyük gizli bilgi ifşalarından biri" olarak tanımladı.

ABD yetkililerinin avukatları, bilgilerin yayımlanmasının Afganistan ve Irak'ta adı geçen kişileri "ciddi zarar, işkence ve hatta ölüm riskiyle karşı karşıya bıraktığını" söyledi.

Assange ise dosyaların ABD silahlı kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen ciddi ihlalleri ortaya çıkardığını ve kendisine karşı açılan davanın siyasi amaçlı olduğunu vurguladı.

Gizli bilgileri elde etmek amacıyla askeri veritabanlarına sızmak üzere komplo kurmakla suçlandı ve 18 suçtan yargılanmasına karar verildi.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Julian Assange, ABD'deki Casusluk Suçlamalarını Kabul Edecek - Son Dakika

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