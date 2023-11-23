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Kabin görevlilerinin tuvaleti kullanmasına izin vermediği kadın, yolcuların gözü önünde pantolonunu indirip tuvaletini yapmaya çalıştı - Son Dakika

Kabin görevlilerinin tuvaleti kullanmasına izin vermediği kadın, yolcuların gözü önünde pantolonunu indirip tuvaletini yapmaya çalıştı

Frontier Havayolları'na ait bir uçakta, Florida'dan Philadelphia'a seyahat eden bir kadın, tuvalet kullanma isteği reddedilince aniden pantolonunu indirdi. Diğer yolcuların tepkisi üzerine özür diledi. Kabin görevlisi izin verdikten sonra tuvaleti kullandı. Olay, uçakta tartışmalara yol açtı. Hava yolu şirketi henüz bir açıklama yapmadı.

Kabin görevlilerinin tuvaleti kullanmasına izin vermediği kadın, yolcuların gözü önünde pantolonunu indirip tuvaletini yapmaya çalıştı
23.11.2023 - 11:11,  Güncelleme: 11:19
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Amerika Birleşik DevletleriFrontier Havayolları ait uçakta bir kadın, kabin içinde bir anda pantolonunu indirip tuvalet ihtiyacının karşılamaya çalıştı.

Kabin görevlilerinin tuvaleti kullanmasına izin vermediği kadın, yolcuların gözü önünde pantolonunu indirip tuvaletini yapmaya çalıştı

Kendisine tepki gösteren yolculara ise özür dilerim dedi.

Pazartesi günü Florida'dan Philadelphia'ya yapılan uçuş sırasında ismi açıklanmayan kadın, tuvalete gitmek istedi. Kabin görevlisi kendisine tuvaleti kullanmayacağını söyleyince, herkesten özür dilerim deyip pantolonunun indirdi ve tuvalet ihtiyacı gidermeye çalıştı.

Yolcular tepki gösterince uçuş görevlisi kadına tuvaleti kullanması içinizin verdi. Daha sonra kadın pantolonunu yukarı çekip tuvalete gitti.

Kabin görevlilerinin tuvaleti kullanmasına izin vermediği kadın, yolcuların gözü önünde pantolonunu indirip tuvaletini yapmaya çalıştı

Videoda kadının uçağın arka kısmında bazı yolcular ile kavga ettiği görülüyor.

Kadının görüntülerini Facebook hesabından paylaşan Voshell Hartman şunları yazdı: "Arkadaşım Matthew Hartman ve ben bugün öğleden sonra Florida'dan eve uçarken çok kötü bir deneyim yaşadık."

"Kabin görevlilerinin tuvaleti kullanmasına izin vermedikleri kadın iki çocuğun önünde pantolonunu indirdi. O esnadaön sırada oturuyordum. Başka bir yolcuyu öldürmekle tehdit etti"

"Oturmasını söyledikten sonra beni tehdit etti. Umarım tutuklanır ve tekrar uçması yasaklanır."

Hava yolu şirketi henüz olay ile ilgili bir açıklama yapmadı.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kabin görevlilerinin tuvaleti kullanmasına izin vermediği kadın, yolcuların gözü önünde pantolonunu indirip tuvaletini yapmaya çalıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kabin görevlilerinin tuvaleti kullanmasına izin vermediği kadın, yolcuların gözü önünde pantolonunu indirip tuvaletini yapmaya çalıştı - Son Dakika
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