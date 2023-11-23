Kabin görevlilerinin tuvaleti kullanmasına izin vermediği kadın, yolcuların gözü önünde pantolonunu indirip tuvaletini yapmaya çalıştı

Amerika Birleşik DevletleriFrontier Havayolları ait uçakta bir kadın, kabin içinde bir anda pantolonunu indirip tuvalet ihtiyacının karşılamaya çalıştı.

Kendisine tepki gösteren yolculara ise özür dilerim dedi.

Pazartesi günü Florida'dan Philadelphia'ya yapılan uçuş sırasında ismi açıklanmayan kadın, tuvalete gitmek istedi. Kabin görevlisi kendisine tuvaleti kullanmayacağını söyleyince, herkesten özür dilerim deyip pantolonunun indirdi ve tuvalet ihtiyacı gidermeye çalıştı.

Yolcular tepki gösterince uçuş görevlisi kadına tuvaleti kullanması içinizin verdi. Daha sonra kadın pantolonunu yukarı çekip tuvalete gitti.

Videoda kadının uçağın arka kısmında bazı yolcular ile kavga ettiği görülüyor.

Kadının görüntülerini Facebook hesabından paylaşan Voshell Hartman şunları yazdı: "Arkadaşım Matthew Hartman ve ben bugün öğleden sonra Florida'dan eve uçarken çok kötü bir deneyim yaşadık."

"Kabin görevlilerinin tuvaleti kullanmasına izin vermedikleri kadın iki çocuğun önünde pantolonunu indirdi. O esnadaön sırada oturuyordum. Başka bir yolcuyu öldürmekle tehdit etti"

"Oturmasını söyledikten sonra beni tehdit etti. Umarım tutuklanır ve tekrar uçması yasaklanır."

Hava yolu şirketi henüz olay ile ilgili bir açıklama yapmadı.