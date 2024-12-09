Kabine bugün Suriye ana gündemiyle toplanıyor - Son Dakika
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Kabine bugün Suriye ana gündemiyle toplanıyor

Kabine bugün Suriye ana gündemiyle toplanıyor

Suriye'de silahlı muhalifler 61 yıllık Baas rejimini yalnızca 12 gün içinde herhangi bir çatışmaya girmeden devirirken Türkiye de bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Son gelişmeler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlik edeceği bugünkü Kabine toplantısının ana gündemini oluşturuyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İran ve Rus mevkidaşları ile yaptığı temaslar ve Suriyeli sığınmacıların durumları da masaya gelecek alt başlıklar olarak göze çarpıyor.

09.12.2024 08:00
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Suriye'de 61 yıllık Baas Rejimi devrildi. Türkiye ise bölgedeki durumu yakından takip ediyor ve son gelişmeler Kabine toplantısında ele alınacak. Kabine, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Esad sonrası Suriye'de atılabilecek siyasi adımlar değerlendirilecek.

BAKAN FİDAN'IN TEMASLARI DEĞERLENDİRİLECEK

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da kısa süre önce önemli temaslar gerçekleştirdi. Özellikle Hakan Fidan'ın Suriye üzerinde etkili iki ülke olan İran ve Rusya Dışişleri Bakanları ile yaptığı temasları da değerlendirilecek.

TERÖR ÖRGÜTÜNE KARŞI ATILACAK ADIMLAR MASADA

Türkiye, terör örgütü PKK/ YPG'nin Suriye'deki hareketlerini de yakından takip ediyor. Ankara bölgede bir oldu bittiye izin vermeyeceğini ve terör örgütlerine geçit vermeyeceğini farklı kanallardan ilan etmişti. İstihbari veriler ışığında terör örgütüne karşı atılacak adımlar da değerlendirilecek.

SURİYELİ SIĞINMACILARIN DURUMLARI KONUŞULACAK

Kabine toplantısında Suriyeli sığınmacıların durumlarının da konuşulması bekleniyor. Zira Esad'ın Suriye'yi terk etmesi sonrası, Türkiye'de yaşayan pek çok Suriyeli ülkelerine dönmek için başvuru yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası kameraların karşısına geçecek.

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Son Dakika Dünya Kabine bugün Suriye ana gündemiyle toplanıyor - Son Dakika

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