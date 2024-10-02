İsrail Kabinesinden 'İran' kararı - Son Dakika
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Dünya

İsrail Kabinesinden 'İran' kararı

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İsrail medyasında, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin dünkü toplantısında, İran'ın füze saldırılarına, ABD ile koordine edildikten sonra ''güçlü bir karşılık'' verilmesi kararı alındığı öne sürüldü.

02.10.2024 22:08  Güncelleme: 22:28
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Tüm dünya İran tarafından füze saldırısına uğrayan İsrail'in nasıl ve ne zaman karşılık vereceğini konuşurken İsrail Kabinesinin İran'a füze saldırıları nedeniyle karşılık verme kararı aldığı öğrenildi.

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonundaki haberde, dün düzenlenen Güvenlik Kabinesi toplantısında İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırılarına verilecek karşılığın ele alındığı belirtildi. Haberde, İran saldırısına ABD yönetimi ile koordine edildikten sonra "güçlü bir karşılık" verilmesi kararının alındığı, İsrail'in İran'daki "stratejik bölgeleri" hedef almayı planladığı öne sürüldü.

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AÇIKLAMALAR PEŞ PEŞE GELDİ

İsrail'in BM Temsilcisi Danny Danon, BM Genel Merkezi'nde yaptığı basın açıklamasında, dün İran'ın İsrail topraklarına gerçekleştirdiği füze saldırısını gazetecilere değerlendirdi. İran'ın, eski Hamas lideri İsmail Heniyye ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesine karşılık yaptığını belirttiği misillemenin "savunma amaçlı olmadığını" belirten Danon, "Bu, sivil nüfusa yönelik hesaplanmış bir saldırıydı." dedi. Danon, "İsrail, böyle bir saldırganlık karşısında sessiz kalmayacak. İsrail, karşılık verecek. Cevabımız belirleyici olacak ve evet, acı verici olacak." ifadesini kullandı.

"ULUSLARARASI HUKUKA UYGUN OLACAK"

Danny Danon, İsrail'in vereceği karşılığın, "İran'ın aksine uluslararası hukuka tam olarak uygun olacağını" iddia etti. İran'ın, İsrail'e karşı düzenlediği saldırının ardından BM Güvenlik Konseyi'ne mektup gönderme "cüretinde" bulunduğunu söyleyen Danon, bunu "küstahlık" olarak değerlendirdi.

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"ORTA DOĞU'DA HERHANGİ BİR YERİ VURABİLİRİZ"

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi de daha sonra yaptığı açıklamada, İran'a karşılık verileceğini bildirdi. Halevi, "İsrail Ortadoğu'da herhangi bir yeri vurabilir" dedi.

İRAN'DAN BMGK'YA MEKTUP

İran, söz konusu saldırıların ardından BM Güvenlik Konseyi'ne bir mektup göndererek, İsrail'e yönelik füze saldırısının "BM Şartı'nın 51. maddesine göre meşru müdafaa hakkı uyarınca" gerçekleştirildiğini belirtmişti.

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İRAN'IN İSRAİL'E FÜZE SALDIRILARI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün İran'ın "ulusal güvenliğini" hedef alan İsrail'e füze saldırısı düzenlendiğini bildirmişti. Saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık düzenlendiği belirtilmişti. İran devlet televizyonu da İsrail'e yaklaşık 200 füze atıldığını ve hipersonik Fettah-1 füzelerinin de ilk kez kullanıldığını duyurmuştu. Füzelerin fırlatılmasının ardından başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde sirenler çalmıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı görüntülü açıklamada, füze saldırısıyla İran'ın "büyük bir hata yaptığını ve bedelini ödeyeceğini" söylemişti.

İsrail Kabinesinden \'İran\' kararı

Politika, Politika, Tahran, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail Kabinesinden 'İran' kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • İbrahim ozturk:
    sakal bıyık bükücü israil helal olsun sana devam tam gaz 14 111 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    kendileri leblebi gibi bebek cocuk olduruyor. ama kendilerine sadece bir bomba attildiginda dunya ayaga kalkiyor. muslumanlar bitmis. sinifta kaldik. 81 3 Yanıtla
  • Abdullah Yıldırım:
    danışıklı dövüş bu. kim Türkiye yanlışla füze atacak acaba bizi savaşa çekmek için 62 4 Yanıtla
  • Yusuf Fofana:
    Nükleer şart oldu yıkılmalı dünya insanoğlu hakediyor 46 16 Yanıtla
  • Turhallı:
    Picrail zorla kaşınıyorsun yani 49 9 Yanıtla
  • Ümit Demir :
    İçimizde çok hain ve kahpe var... 41 3 Yanıtla
  • Emre Bey:
    Senaryo güzel 30 3 Yanıtla
  • Celaleddin Mertel:
    Alçak siyonistler 6 bina , 30 metre temele kadar bomba atıyor, Pers kardeşler dağlara taşlara, dostlar alışverişte görsün 21 4 Yanıtla
  • BARAN DEMİR:
    ABD' nin küçük enştesi İsrail. Tutmayın küçük enişteyi.. Bırakın gelsin ! 15 7 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Vuracak Daha Çok kişi Can Kaybı Olacak 12 9 Yanıtla
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