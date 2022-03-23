Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelerde, tüm dünyanın gözü olası bir barış kararına çevrildi. Savaşın başlamasının üzerinden 28 gün geçerken, bugüne kadar birçok ev ve yerleşim yeri bombalandı.
Savaşın yıkıcılığından en fazla nasibini alan gruplar arasında çocuklar yer alıyor. Gerek savunmasız olmaları gerekse kendi başlarına hareket edememeleri nedeniyle güvenlik ihtiyacı duyan çocuklara ait yürek sızlatan görüntüler de sosyal medyada gündem oluyor. Son olarak Mariupol'deki evinden olan bir kız çocuğunun fotoğrafı gündem yarattı.
Hastane olduğu belirtilen yerin penceresi de gözlerden kaçmadı. Pencereye yığılan çok sayıda çuvalla birlikte, olası bir saldırıya karşı hazırlık yapıldığı görüldü.
Mariupol'de yaşanan insanlık dramında, tahliye edilen çocuklar Zaporozhye'de hastanelere kaldırıldı. Açlık susuzluk ve saldırılardan dolayı birçok çocuk evinden oldu. Hasta yatağında yaşam mücadelesi veren küçük kızın fotoğrafı da bölgedeki durumu bir kez daha gözler önüne serdi.
İşte o fotoğraf:
Son Dakika › Dünya › Kablolara bağlı yaşam savaşı veriyor! Savaştan kaçan Ukraynalı kızın görüntüsü yürek sızlattı - Son Dakika