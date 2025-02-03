Kadın garsonun yüzüne tabakla vuran adam tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Kadın garsonun yüzüne tabakla vuran adam tutuklandı

Geniş Video İzle

Londra'daki Nando's restoranında yaşanan bir şiddet olayı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bir ailenin akşam yemeği için gittiği restoranda, erkek müşterinin garsona tabakla vurduğu anlar kameralara yansıdı. Saldırıya uğrayan garson Zahra, olayın ardından TikTok'ta 7 dakikalık bir video paylaşarak Met Polisi'nin olaya yaklaşımından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

03.02.2025 10:17  Güncelleme: 10:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Londra'daki Nando's restoranında yaşanan şiddet olayının görüntüleri sosyal medyada viral oldu ve polis, uzun süren soruşturmanın ardından bir tutuklama gerçekleştirdi.

Olay, bir ailenin akşam yemeği için gittiği restoranda meydana geldi. CCTV kameralarına yansıyan görüntülerde, garson Zahra'nın masaya sipariş getirdiği sırada, erkek müşterinin aniden tabakla garsona vurduğu görülüyor. Saldırıya uğrayan garsonun bağırarak uzaklaştığı ve ailenin hiçbir şey olmamış gibi restorandan ayrıldığı kameralara yansıdı.

Olayın ardından TikTok'ta 7 dakikalık bir video paylaşan Zahra, özellikle Met Polisi'nin olaya yaklaşımından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Polis teşkilatının soruşturmayı başlangıçta yeterince ciddiye almadığını ve kendisini hayal kırıklığına uğrattığını belirtti. Ancak görüntülerin sosyal medyada viral olması ve kamuoyundan gelen yoğun tepkiler sonrasında, polis soruşturmayı yeniden başlattı.

Met Polisi sözcüsü yaptığı açıklamada, Mart 2024'te Stratford'daki Nando's restoranında yaşanan saldırı olayıyla ilgili 32 yaşındaki şüphelinin 30 Ocak Perşembe günü tutuklandığını duyurdu. Şüpheli, sorgusunun ardından kefaletle serbest bırakıldı ve soruşturmanın devam etmesi için Mart ayı ortasında tekrar ifadeye çağrılacak.

Zahra, son dönemde kadınlara, genç kadınlara ve kız çocuklarına yönelik artan şiddet olaylarına dikkat çekmek için yaşadıklarını anlatmanın önemli olduğunu vurguladı. Sosyal medyada kendisine gösterilen yoğun destekten dolayı minnettar olduğunu belirten Zahra, benzer olayların yaşanmaması için toplumsal farkındalığın artması gerektiğini söyledi.

Met Polisi ayrıca, olayla ilgili bilgisi olan kişilerin 101 numaralı telefonu aramasını veya @MetCC sosyal medya hesabından CAD 1872/21Aug referans numarasıyla ihbarda bulunabileceğini duyurdu. Soruşturma halen devam ediyor.

Kadın garsonun yüzüne tabakla vuran adam tutuklandı
Kadın garsonun yüzüne tabakla vuran adam tutuklandı

Sosyal Medya, 3-sayfa, Londra, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kadın garsonun yüzüne tabakla vuran adam tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ramo:
    bizde olsa kızı işten çıkartırlar adamın ifadesini alır serbest bırakırlar bizde adaletin a sı dahi olmayan bir ülke olduk Allah bu ülkenin sonunu hayır eylesin 5 1 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Yapan, ülkeden atılmalı. Bizde de taşkınlık çıkaran mülteci ya da her ne sıfat ile ülkeye gelmiş olan insanlar bu şekilde bir eylem yapması durumunda geri dönüşsüz direkt ülkeden atılmalı. 5 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:22 Pınar Gültekin cinayeti davasındaki bozma kararına itiraz Pınar Gültekin cinayeti davasındaki bozma kararına itiraz
10:12 Konut ve iş yerleri için kira zam tavanı netleşti Konut ve iş yerleri için kira zam tavanı netleşti
10:00 Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu
09:23 Yunanistan’da yanardağ patlamasına karşı ’’kırmızı kod’’ ile acil durum ilan edildi Yunanistan'da yanardağ patlamasına karşı ''kırmızı kod'' ile acil durum ilan edildi
09:10 TSK’dan ihraç edilen teğmenlere avukatlarından uyarı: Kimseyle konuşmayın TSK'dan ihraç edilen teğmenlere avukatlarından uyarı: Kimseyle konuşmayın
16:46 Alexander Sörloth, ezeli rakibe gidiyor Alexander Sörloth, ezeli rakibe gidiyor
16:22 Beşiktaş’tan taraftarları çıldırtan transfer açıklaması Beşiktaş'tan taraftarları çıldırtan transfer açıklaması
16:18 Ege Denizi beşik gibi sallanıyor Son 2 saatte 5 deprem Ege Denizi beşik gibi sallanıyor! Son 2 saatte 5 deprem
16:08 Erdoğan’dan AK Parti’nin oy oranıyla ilgili çok konuşulacak sözler Erdoğan'dan AK Parti'nin oy oranıyla ilgili çok konuşulacak sözler
16:06 İstanbul’a daha yeni geldi: Galatasaray’dan herkesi şaşkına çeviren Morata kararı İstanbul'a daha yeni geldi: Galatasaray'dan herkesi şaşkına çeviren Morata kararı
15:58 Kasımpaşa, Adana Demirspor’u deplasmanda 5-3 yendi Kasımpaşa, Adana Demirspor'u deplasmanda 5-3 yendi
15:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan tehlikeye dikkat çekti: Nüfusumuz düşüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan tehlikeye dikkat çekti: Nüfusumuz düşüyor
15:23 Danimarkalı siyasetçi Paludan’dan Kuran provokasyonu Danimarkalı siyasetçi Paludan'dan Kuran provokasyonu
15:21 Morata’dan havaalanında olay yaratacak açıklama: Türkiye’ye gelmemin tek nedeni Galatasaray Morata'dan havaalanında olay yaratacak açıklama: Türkiye'ye gelmemin tek nedeni Galatasaray
15:18 Ege’deki sismik hareketlilik Yunan yetkilileri harekete geçirdi Okullar tatil edildi Ege'deki sismik hareketlilik Yunan yetkilileri harekete geçirdi! Okullar tatil edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2025 11:49:57. #1.11#
SON DAKİKA: Kadın garsonun yüzüne tabakla vuran adam tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.