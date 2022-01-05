Kadın hakim, müebbet hapis cezası alan mahkumla öpüşürken kameralara yakalandı

Arjantin'in Comodoro Rivadavia şehrinde hakim Mariel Suarez, skandal bir olaya karıştı. Kadın hakim, cinayet nedeniyle müebbet hapis cezası alan Christian Mai Bustos adlı mahkum ile kaldığı hücrede öpüşürken görüntülendi.
Söz konusu olaya ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasından sonra hakim hakkında soruşturma açıldı. Christian ile hücresinde öpüşürken görüntülenen hakimin, mahkumla cinsel ilişkiye girip girmediği dair ipuçları aranacak. Mariel'in ağır ceza alması bekleniyor.
Kadın hakim Mariel, Christian'ın müebbet cezası aldığı kurulda görev alıyordu. Tüm üyeler müebbet cezayı onaylarken Mariel ise cezanın düşürülmesini söyleyip karara itiraz etmişti.
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