Kadın voleybol takımının zaferini sahada mastürbasyon yaparak kutlayan 6 erkek tıp fakültesi öğrencisi üniversiten atıldı

Brezilya'nın Santo Amaro Üniversitesi, altı erkek tıp fakültesi öğrencisinin kadın voleybol maçı sonrası sahada mastürbasyon yaparak galibiyeti kutladıkları görüntülerin ortaya çıkmasından sonra öğrencilerin üniversite ile olan ilişiğini kesit.

Erkek öğrencilerin maçı pantolonlarını dizlerine kadar indirerek izledikleri belirtildi.

Erkek öğrenciler, Santo Amora üniversitesinin kadın voleybol takımının kazandığı şampiyona sonrası sahaya girerek mastürbasyon yaparak zaferi kutladı.

Nisan ayında meydana gelen olay ile ilgili videonun ortaya çıkmasından sonra üniversite yönetimi soruşturma açtı.

Santo Amaro Üniversitesi bu hafta altı öğrencinin üniversiteden kovulduğunu duyurdu, ancak öğrencilerin isimlerini vermedi.

55 yıllık bir geçmişi olan Santo Amaro Üniversitesi yaptığı açıklamada; üniversitenin değerleri ile çelişen bu davranışın kesinlikle kabul edilmeyeceğini ve kınadığını belirtti.

BM toplantısı öncesi New York'da bulunan Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva'ya gazeteciler, görüntüler hakkında soru sordu.

Başkan Luiz Inácio Lula da Silva, gelecekte doktor olacak ve insanları tedavi edecek kişilerin bu davranışının iğrenç ve kabul edilemez olduğunu söyledi.

Başkan şöyle devam etti; "Olanları şiddetle kınıyorum. Kadınlara ve uygarlığa böyle bir saygısızlıkla hareket etmek gelecekteki doktorlar için kabul edilemez."

Brezilya Kadın Bakanlığı, meydana gelen iğrenç sahneleri kınadı ve bunun gibi anların yasayla ele alınması gerektiğini söyledi.

"Yüzyıllık misogynist bir kültürü yıkmak, tür temelli şiddetin her türlü dikkatli bir şekilde incelenmesini gerektiren sürekli bir görevdir" dedi bir açıklamada.

"Unisa'daki tıp öğrencilerinin tavırları asla normalleştirilemez - yasaların sıkılığıyla mücadele edilmelidir."

São Paulo Sivil Polisi, çirkin olayı soruşturmaya başladı.