Kadın yolcu, hızla bariyerlere çarpan araçtan otoyola fırladı - Son Dakika
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Dünya

Kadın yolcu, hızla bariyerlere çarpan araçtan otoyola fırladı

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Melbourne'un Altona bölgesinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Otoyolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan bir otomobilden fırlayan kadın yolcu, şans eseri hafif yaralarla kurtuldu. Araç kamerasına yansıyan görüntülerde, aracın birkaç şeritte zikzaklar çizerek ilerlediği ve çarpmanın etkisiyle kadın yolcunun araçtan fırlayarak otoyolda yuvarlandığı görülüyor. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olayla ilgili Victoria Polisi soruşturma başlattı.

27.11.2024 15:46  Güncelleme: 15:58
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Melbourne'un güneybatısındaki Altona'da, West Gate Otoyolu üzerinde geçtiğimiz Ekim ayında meydana gelen trafik kazası, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle gündeme geldi. Gümüş renkli Toyota marka bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu araçtan fırlayan kadın yolcunun mucize kurtuluşu, araç kamerasına yansıdı.

Kazanın meydana geldiği anlarda aracın kontrolden çıkarak birkaç şeritte zikzaklar çizdiği görülüyor. Araç kamerası görüntülerinde, otomobilin sol şeritteki bariyere çarpmasının ardından kadın yolcunun araçtan fırladığı ve otoyolda birkaç metre yuvarlandığı anlar kaydedildi. Şaşırtıcı bir şekilde, kazadan sadece hafif yaralanmalarla kurtulan kadının yolda cenin pozisyonunda yattığı görüntülendi.

Görüntüleri Wyndham TV ile paylaşan sürücü, kazanın kadın yolcunun direksiyonu çekmesi sonucu meydana geldiğini iddia etti. Salı günü internette paylaşılan ve 160 binden fazla kişi tarafından izlenen görüntüler, sosyal medyada büyük tartışma yarattı. İzleyiciler, araçtan fırlayan kişinin kimliği ve emniyet kemeri kullanımının önemi konusunda yoğun yorumlarda bulundu.

Victoria Polisi'nden edinilen bilgilere göre, kazada hayati tehlike oluşmadığı için olay kayıtlara geçmedi. Ancak polisin soruşturmayı sürdürdüğü belirtiliyor. Daily Mail Australia konuyla ilgili Victoria Ambulans Servisi'nden açıklama bekliyor.

Olay, trafik kurallarına uymanın ve emniyet kemeri kullanımının önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Sosyal medya kullanıcıları, kazanın ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekerek, sürücüleri ve yolcuları dikkatli olmaya davet etti.

Kadın yolcu, hızla bariyerlere çarpan araçtan otoyola fırladı
Kadın yolcu, hızla bariyerlere çarpan araçtan otoyola fırladı
Kadın yolcu, hızla bariyerlere çarpan araçtan otoyola fırladı

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Son Dakika Dünya Kadın yolcu, hızla bariyerlere çarpan araçtan otoyola fırladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadın yolcu, hızla bariyerlere çarpan araçtan otoyola fırladı - Son Dakika
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