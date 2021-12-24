Kadın yolcunun uçakta seyahat ederken kedisini emzirdiği iddiası

Sosyal medya, uçakta kedi emzirirken görüntülendiği belirtilen kadının videosunu konuşuyor. Twitter'da ve TikTok'ta yayınlanan video, kısa süre içerisinde milyonlarca görüntülenme aldı. Söz konusu videodaki kadının, kedisini emzirdiği iddia edildi. Yine iddialara göre kadının yanındaki adam, durumdan rahatsız olarak uçak görevlilerine haber verdi. İkilinin yanına gelen uçak görevlileri, kadının bu duruma son vermesini rica etti.

İLK OLARAK FACEBOOK'TA PAYLAŞILMIŞ

Görüntülerin gerçek mi, yoksa kurgu mu olduğu tartışma yaratırken, gazeteci Ryan Broderick söz konusu videonun gerçek olmadığını öne sürdü. İnternet üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda da videonun ilk olarak 16 Aralık 2021 tarihinde Facebook'ta paylaşıldığı anlaşıldığı tespit edildi.

Dikkatli bakıldığında kedinin peluş olduğu anlaşılıyor.

KEDİNİN OYUNCAK OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

The Gooch adlı sayfaya girildiğinde sayfanın eğlence amacıyla açıldığı, videoların kurgu olduğu açıklaması yer alırken, görüntülerdeki kedinin oyuncak olduğu anlaşılıyor.