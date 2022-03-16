Kadirov, Putin'e meydan okuyan Elon Musk'a kadın ismi taktı! Musk hemen adını değiştirdi - Son Dakika

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Ukrayna'yı işgal eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e meydan okuyarak tek tek dövüşe davet etmişti. Elon Musk'ın teklifine Rusya'ya bağlı Çeçenistan'ın Devlet Başkanı Ramazan Kadirov yanıt verdi. Putin'e desteği ile bilinen ve hatta Ukrayna'ya karşı Ruslara destek için asker de gönderen Kadirov'un gönderdiği mesajını Elon Musk sosyal medya hesabından paylaştı.

ELON MUSK'A "ELONA" İSMİNİ TAKTI

Kadirov, mesajında Elon Musk'a tavsiyede bulunarak gücünü Putin'e karşı kıyaslamaması uyarısında bulundu. Ayrıca Kadirov, Putin ile boy ölçüşebilmesi için nazik Elona'dan sert Elon'a dönüşmesi gerektiğini de söyleyerek Çeçenistan'da eğitim alması için belli başlı yerleri sıraladı. Mesajının sonunda ise "Böylece Çeçenistan'dan Elona yerine Elon olarak döneceksin" ifadelerini kullandı.

PUTİN'İ SADECE SOL ELİMLE YENERİM DİYİP İSMİNİ "ELONA" YAPTI

Bu mesajın ardından Twitter'daki kullanıcı ismini Elona Musk olarak değiştiren Elon Musk ise Kadirov'a yanıt olarak şunları söyledi:

"Teklifin için teşekkürler, ama böyle bir üstün eğitim bana çok fazla avantaj sağlar. Eğer Putin dövüşmekten korkarsa, sadece sol elimi kullanmayı kabul ediyorum ve ben solak bile değilim. Elona..."