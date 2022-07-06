Kadirov'un sağ kolundan, Avrupa'yı telaşlandıracak sözler: Putin durdurmazsa Berlin'e kadar gideceğiz

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde dördüncü ay geride kalırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla tanınan Çeçen lider Ramazan Kadirov da bölgeye çok sayıda savaşçı göndermişti. Hatta Kadirov da işgal altındaki Ukrayna topraklarına gitmiş, buradan tüm dünyaya meydan okumuştu.

"BERLİN'E KADAR İLERLERİZ"

Savaş tüm acımasızlığıyla devam ederken Kadirov cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. Birliklerini Rusya adına Ukrayna'ya gönderen Kadirov'un sahadaki sağ kolu olan komutan, yaptığı son açıklamasında, "Putin dur demez ise Berlin'e kadar ilerleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

PUTİN TARAFINDAN LİDER YAPILMIŞTI

Şeyh Şamil ile başlayan, yaklaşık 2 asırdan fazladır aralıklarla Rus işgaline karşı savaşan, 90'lı yıllarda da Rusya'ya karşı bağımsızlık mücadelesi veren Çeçenistan; Cahar Dudayev, Aslan Mashadov ve Şamil Basayev'in önderliğinde dirense de, bu liderlerin hepsi suikaste kurban gitmişti. Babası gibi Rus yanlısı olan Ramazan Kadirov ise daha sonra Putin tarafından Çeçenistan'ın başına getirilmişti.