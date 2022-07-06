Kadirov'un sağ kolundan, Avrupa'yı telaşlandıracak sözler: Putin durdurmazsa Berlin'e kadar gideceğiz - Son Dakika
Üye Girişi

Kadirov'un sağ kolundan, Avrupa'yı telaşlandıracak sözler: Putin durdurmazsa Berlin'e kadar gideceğiz

06.07.2022 15:54
Kadirov'un sağ kolundan, Avrupa'yı telaşlandıracak sözler: Putin durdurmazsa Berlin'e kadar gideceğiz

Putin'e yakınlığıyla bilinen ve Ukrayna'yı işgal eden Rus ordularına destek veren Çeçen lider Kadirov'un sağ kolu, dünyaya endişelendiren bir açıklama yaptı. Ukrayna'da Çeçen birliklerini yöneten komutan, "Putin dur demez ise Berlin'e kadar ilerleyeceğiz" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde dördüncü ay geride kalırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla tanınan Çeçen lider Ramazan Kadirov da bölgeye çok sayıda savaşçı göndermişti. Hatta Kadirov da işgal altındaki Ukrayna topraklarına gitmiş, buradan tüm dünyaya meydan okumuştu.

"BERLİN'E KADAR İLERLERİZ"

Savaş tüm acımasızlığıyla devam ederken Kadirov cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. Birliklerini Rusya adına Ukrayna'ya gönderen Kadirov'un sahadaki sağ kolu olan komutan, yaptığı son açıklamasında, "Putin dur demez ise Berlin'e kadar ilerleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

PUTİN TARAFINDAN LİDER YAPILMIŞTI

Şeyh Şamil ile başlayan, yaklaşık 2 asırdan fazladır aralıklarla Rus işgaline karşı savaşan, 90'lı yıllarda da Rusya'ya karşı bağımsızlık mücadelesi veren Çeçenistan; Cahar Dudayev, Aslan Mashadov ve Şamil Basayev'in önderliğinde dirense de, bu liderlerin hepsi suikaste kurban gitmişti. Babası gibi Rus yanlısı olan Ramazan Kadirov ise daha sonra Putin tarafından Çeçenistan'ın başına getirilmişti.

YORUMLAR
500
Almanya'da fabrika siparişleri hafif artarken görünüm belirsiz kaldı Almanya'da fabrika siparişleri hafif artarken görünüm belirsiz kaldı Rusya: Ukrayna'da ABD üretimi 2 HIMARS füze sistemi imha edildi Rusya: Ukrayna'da ABD üretimi 2 HIMARS füze sistemi imha edildi

Ramazan Kadirov, Çeçenistan, Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kadirov'un sağ kolundan, Avrupa'yı telaşlandıracak sözler: Putin durdurmazsa Berlin'e kadar gideceğiz - Son Dakika


Son Dakika
16:02 Brad Pitt yüz körlüğü hastalığına yakalandı: Birçok insan kibirli ve bencil olduğumu düşündüğü için benden nefret ediyor
16:01 "Tuzlu ayran otizm yapıyor" gibi gündem yaratan sözleriyle bilinen Doktor Oytun Erbaş'tan tartışma yaratan sözler: Dışkısı bol olan uzun yaşar
15:44 Manchester United yıldızı Bruno Fernandes, Arda Güler'e videolu mesaj gönderdi: İyi şanslar diliyorum
15:43 İngiliz parlamentosu karıştı! Milletvekilleri "İşime devam ediyorum" diyen Boris Johnson'ı istifaya davet etti
15:34 Kocaları havai fişek patlatmak istemişti! Kabusu yaşadılar
15:22 Defne Samyeli, 50. yaş gününü ailesi ile kutladı! Paylaştığı fotoğrafta kardeşine ve kızına acımadı
15:04 Konya Şehir Hastanesi'nde dehşet anları! Doktoru silahla öldüren tıbbi sekreter aynı silahla intihar etti
15:03 Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a ayak basıyor! Jackson Muleka, bu akşam 19.15'te gelecek
14:54 Fenerbahçe'den yeni arma açıklaması! Medya kuruluşlarından 5 yıldızlı armanın kullanılması istendi
14:37 Ekrem İmamoğlu'na yönelik eleştirileriyle gündem olan Tevfik Göksu, İBB'den yardım istedi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 16:09:39. #1.11#
SON DAKİKA: Kadirov'un sağ kolundan, Avrupa'yı telaşlandıracak sözler: Putin durdurmazsa Berlin'e kadar gideceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement