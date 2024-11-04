Kahraman öğretmen, sel sularında mahsur kalan öğrencileri cam kapıyı kırarak kurtardı

Dünya

Dev maç öncesi çok ilginç bir benzetme yaptı

İspanya'daki sel felaketinde öğrencileriyle mahsur kalan bir öğretmen, yükselen sularda boğulmak üzere olan çocukları kurtarmak için masa ayağıyla cam kapıyı kırarak kahramanca bir kurtuluş sağladı.

Valencia yakınlarındaki bir İngilizce okulunun müdürü Daniel Burguet, Salı akşamı velileri tarafından henüz alınmamış beş öğrenciyle ilgilenirken ani sel baskınıyla karşılaştı. Sokaklar hızla nehirlere dönüşürken, bölgede 200'den fazla kişi hayatını kaybetti ve geniş alanlar çamur altında kaldı.

Burguet'nin okulu, Kral Felipe'nin Pazar günü ziyaret ettiği ve felaketten en çok etkilenen bölgelerden biri olan Paiporta'daydı. Görüntülerde, Burguet'nin göğsüne kadar kahverengi, hızla akan suda, okulun yanındaki cam kapıyı kırarak açmaya çalıştığı görülüyor.

TVE haber kanalına verdiği röportajda, sınıfta iki öğretmen, kendi kızı ve 4 ile 11 yaş arasındaki üç çocuğun bulunduğunu söyledi. Suyun gücü okulun ön camını kırdığında, odalar suyla dolmaya başlamış ve çocukların hayatı tehlikeye girmişti.

Burguet ve diğer yetişkinler çocukları masaların üzerine çıkardı, ancak suyun yükseleceğinden endişeleniyordu. "Tüm su içeri girdikten ve akıntı durduğunda, kapıyı açmaya ve çocukları nereye çıkaracağımıza bakmaya karar verdim" dedi.

Burguet dışarı çıkıp yan taraftaki cam kapıyı masa ayağıyla kırdıktan sonra okula geri döndü ve çocukları tek tek taşıyarak suyun içinden geçirip kapıdan çıkardı.

"Aklımda sadece hayatta kalmak ve içerideki insanları kurtarmak vardı. Başka bir şey düşünemezdik. O camı kırma şansım olmasaydı, bu hikayeyi anlatıyor olamazdım" dedi. "Kendimi kahraman olarak görmüyorum. Bugün akademiyi temizlerken bir baba ağlayarak gelip bana hayatını borçlu olduğunu söyledi, ama hayır, bana bir şey borçlu değil."

Pazar günü Kral Felipe'nin Paiporta ziyareti sırasında öfkeli İspanyollar, felakete verilen tepkiden duydukları öfkeyle krala çamur fırlattı. Korumalar, protestocular kral ve eşi Kraliçe Letizia'ya bağırıp çamur atarken şemsiyelerle onları korumaya çaldı.

Valencia için yeni bir kırmızı yağış uyarısı verilirken, selde ölenlerin sayısı 211'e yükseldi ve İspanya genelinde 2.000 kişinin hala kayıp olması nedeniyle bu sayının daha da artması bekleniyor. Bu arada, bir kadının ölü görümcesiyle birlikte üç gün boyunca arabasında mahsur kaldıktan sonra sağ olarak bulunduğu bildirildi.