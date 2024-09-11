Kahraman olayım derken katliam yaptı! 137 kişi yanarak feci şekilde can verdi

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Çarptığı kadının ölümüne neden olan polisle ilgili dehşete düşüren detay

Şili'de 39 yaşında eski bir itfaiyeci, iddiaya göre kahraman olmak ve fazla mesai ücreti almak için kasıtlı olarak yangın çıkardı. Bu yangın sonucunda 137 kişi hayatını kaybetti.

Olay Şubat ayında, Şili'nin popüler tatil beldesi Vina del Mar yakınlarında gerçekleşti. Bölgede aynı anda dört büyük yangın başladı. Şüpheli, bunlardan en az birini başlatmakla suçlanıyor.

Bu kişi daha önce Şili'nin Ulusal Afet Koruma Servisi'nde gönüllü olarak çalışıyordu. Savcılara göre amacı, acil durumlarda yardım eden bir kahraman gibi görünmekti. Geçmişte başka bir yangını söndürdüğü için "kahraman" olarak anılmıştı.

Şüpheli, iki başka kişiyle birlikte tutuklandı. Diğer ikisi de bir itfaiyeci ve bir orman korucusu. Polis, üçlünün bu planı birlikte yaptığını düşünüyor. Tutuklanan itfaiyeci, hem toplumun takdirini kazanmak hem de fazla mesai ücreti almak istediklerini itiraf etti.

Yangın, şüphelinin arabasından attığı sigaralarla bir milli parkta başladı. Kuru hava ve şiddetli rüzgarlar yangının hızla yayılmasına neden oldu. Binlerce ev yok oldu.

Yetkililer uzun süredir yangının kasıtlı çıkarıldığından şüpheleniyordu. Yerel itfaiye komutanı Vicente Maggiolo durumdan dolayı üzgün olduklarını belirtti, ancak bunun istisnai bir olay olduğunu vurguladı.

Bu olay, itfaiye teşkilatına olan güveni sarsabilir. Ancak yetkililer, bu durumun 170 yıllık itfaiye tarihinde nadir bir istisna olduğunu belirtiyor.