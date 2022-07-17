Kâinatta eşi benzeri yok! Bilim insanları garip kolları olan yeni canlı keşfetti - Son Dakika
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Kâinatta eşi benzeri yok! Bilim insanları garip kolları olan yeni canlı keşfetti

17.07.2022 13:01
Kâinatta eşi benzeri yok! Bilim insanları garip kolları olan yeni canlı keşfetti

Hawaii'nin batısında keşif çalışmalarına devam eden bilim insanları, daha önce eşi benzeri görülmeyen garip bir canlı keşfetti. Fotoğrafları sosyal medyadan paylaşılan garip kollu deniz canlısı, hayli ilgi gördü.

Bilim insanları tarafından gerçekleştirilen ilginç keşifler, meraklıları tarafından ilgi görmeye devam ediyor. Hawaii'nin batı açıklarında gerçekleştirilen bir araştırmada da ilginç bir canlı keşfedildi.

PAYLAŞIM YAPTILAR

İsmini Jules Verne'in Denizler Altında 20.000 Fersah adlı romanından alan Nautilus keşif aracında yer alan ekip, attığı bir tweette "heyecan verici bir keşif" ifadesiyle deniz canlısının videosunu paylaştı.

Kâinatta eşi benzeri yok! Bilim insanları garip kolları olan yeni canlı keşfetti

UZUNLUĞU 2 METREYİ BULUYOR

Bu dokungaç sistemiyle gezen ilginç canlı, Nautilus ekibinin kullandığı uzaktan kontrol edilen bir araçla denizin 3000 metre altında görüntülendi.Videodadeniz canlısının boyu tam olarak anlaşılamasa da uzunluğu 2 metreyi buluyor.

ÇALIŞMANIN AMACI BÖLGEDEKİ YENİ CANLILARI KEŞFETMEKTİ

Solumbellula sea pen adı verilen bu canlı, Hawaii'nin batısında yer alan Johnston atolünde keşfedildi. Johnston atölünde yapılan çalışma 20 Haziran ve 13 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirildi. Çalışmanın amacı ise bölgedeki biyoçeşitliliği keşfetmek olarak açıklandı. Nautilus, kâr amacı gütmeyen Ocean Exploration Trust bünyesinde çalışıyor.

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Bilim İnsanı, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kâinatta eşi benzeri yok! Bilim insanları garip kolları olan yeni canlı keşfetti - Son Dakika


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