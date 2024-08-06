Kaliforniya'daki golf sahasına uçak düştü: Golfçü ölümden kıl payı kurtuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Kaliforniya'daki golf sahasına uçak düştü: Golfçü ölümden kıl payı kurtuldu

Geniş Video İzle

Kaliforniya'da bir golf sahasına uçak düştü. Golfçü Justin Owens, uçağın ona doğru yaklaştığı anı son anda fark ederek hayatta kaldı. Uçak, golf sahasının üzerinden kayarak yakındaki bir dükkanın duvarına çarptı. Federal Havacılık İdaresi (FAA), uçakta yalnızca pilotun bulunduğunu ve pilotun motor arızası nedeniyle zorunlu iniş yapmak zorunda kaldığını belirtti. Pilot, kazadan neredeyse yara almadan kurtuldu. Olayın görüntüleri, tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor.

06.08.2024 09:24  Güncelleme: 09:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaliforniya'daki bir golf sahasında korkunç bir olay yaşandı. Bir uçak, golf sahasına düştü. O sırada golf oynamakta olan bir kişi ölümden kıl payı kurtuldu.

Olayın görüntülerinde, golfçü Justin Owens'ın Sacramento'daki antrenman sahasında vuruş yapmaya hazırlandığı sırada, bir uçağın ona doğru yaklaştığı görülüyor. Justin son anda uçağı fark edip yana atlayarak kıl payı kurtuldu. Uçak, yeşil sahanın üzerinden kayarak yakındaki pro shop'un duvarına çarptı.

Mavi-beyaz renkli küçük bir Piper PA28 tipi uçak olan araç, çarpmanın etkisiyle dumanlar çıkarıyordu. Uçağın kanadı hasar görmüştü ama genel olarak büyük bir parçalanma yaşanmamıştı.

Federal Havacılık İdaresi (FAA), uçakta yalnızca pilotun bulunduğunu açıkladı. Pilot, 120 metre yükseklikte motor arızası yaşayınca zorunlu iniş yapmak zorunda kalmıştı. Kalktığı Sacramento McClellan Havalimanı'na dönemeyince golf sahasına inmeye karar verdi.

İtfaiye sözcüsü Justin Sylvia, pilotun kazadan neredeyse yara almadan kurtulduğunu belirtti. Uçak önce fairway'e indi, sonra putting green'in üzerinden kayarak geçti ve binaya hafifçe çarptı.

Olay Pazar öğleden sonra saat 13:00 civarında gerçekleşti. Kaza anının ve sonrasının görüntüleri, olayın ne kadar tehlikeli olduğunu gözler önüne seriyor.

Kaliforniya'daki golf sahasına uçak düştü: Golfçü ölümden kıl payı kurtuldu
Kaliforniya'daki golf sahasına uçak düştü: Golfçü ölümden kıl payı kurtuldu
Kaliforniya'daki golf sahasına uçak düştü: Golfçü ölümden kıl payı kurtuldu
Kaliforniya'daki golf sahasına uçak düştü: Golfçü ölümden kıl payı kurtuldu
Kaliforniya'daki golf sahasına uçak düştü: Golfçü ölümden kıl payı kurtuldu
Kaliforniya\'daki golf sahasına uçak düştü: Golfçü ölümden kıl payı kurtuldu

Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya, Pilot, 3.Sayfa, Spor, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kaliforniya'daki golf sahasına uçak düştü: Golfçü ölümden kıl payı kurtuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:11 Vahşetin her detayı kan donduran cinsten İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış Vahşetin her detayı kan donduran cinsten! İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış
00:09 Bu sözleri çok konuşulur Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı Bu sözleri çok konuşulur! Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı
21:00 Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu
20:23 Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü
18:51 Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı
10:17 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:12 Arkadaşının “Gitme“ uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi Arkadaşının "Gitme" uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi
10:10 Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar
10:09 Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp’ı silme çağrısı yaptı Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp'ı silme çağrısı yaptı
10:09 Altın güne nasıl başladı İşte detaylar Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar
10:02 Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci
09:56 Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü’nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü'nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu
09:54 Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum
09:33 Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı
09:25 İmamın eşini başka imam kaçırdı Skandal olayda aile meclisinden “Öldürün“ talimatı İmamın eşini başka imam kaçırdı! Skandal olayda aile meclisinden "Öldürün" talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 04:08:40. #1.11#
SON DAKİKA: Kaliforniya'daki golf sahasına uçak düştü: Golfçü ölümden kıl payı kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement