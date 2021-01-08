Kamerun'da Boko Haram saldırısı: 12 ölü - Son Dakika

Kamerun'da Boko Haram saldırısı: 12 ölü

Kamerun\'da Boko Haram saldırısı: 12 ölü
Son Güncelleme: 08.01.2021 17:25

Terör örgütü Boko Haram'ın Kamerun'un kuzeyindeki bir köye düzenlediği saldırıda 12 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Terör örgütü Boko Haram'ın Kamerun'un kuzeyindeki bir köye düzenlediği saldırıda 12 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Terör örgütü Boko Haram, Kamerun'un kuzeyi ile Nijerya sınırına yakın bölgede bulunan Mozogo köyüne saldırı düzenledi. Kamerun medyası, saldırıda 12 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu. 2021 yılının ilk 8 gününde toplam 3 terör saldırısının düzenlendiği bölgede, bazı okulların öğrencilerin güvenliğini sağlamak için kapılarını kapattığı ifade edildi.

12 YILDA 20 BİNDEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü. Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti. Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.


Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Kamerun'da Boko Haram saldırısı: 12 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kamerun'da Boko Haram saldırısı: 12 ölü - Son Dakika
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