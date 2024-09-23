Kan donduran görüntü: Lübnanlı gazeteci savaşı anlatırken bombaların hedefi oldu - Son Dakika
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Dünya

Kan donduran görüntü: Lübnanlı gazeteci savaşı anlatırken bombaların hedefi oldu

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Lübnanlı bir gazeteci, televizyon ekranlarında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken canlı yayında İsrail'in bombalı saldırısında hedef oldu.

23.09.2024 21:37  Güncelleme: 21:43
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Orta Doğu adeta yangın yerine döndü. İsrail bir yıldır Gazze'de olduğu gibi, bugün Lübnan'da da canlı olan her hedefi acımadan vurabildiğini gözler önüne serdi. İsrail, Lübnan'da bir gazeteciyi canlı yayında hedef aldı.

YÜZLERCE HEDEF BOMBALANDI

İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Saldırılar nedeniyle ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ederken, Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad İsrail'in bugünkü saldırıları nedeniyle ülkede 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en "kanlı günü" yaşadıklarını söyledi. Lübnan'ın kalbi Beyrut'a yoğun bombardıman başladı. İsrail ordusu yaptığı açıklamada, "Hedefimizde Ali Karaki var" dedi.

BAŞKENT BEYRUT'A HAVA SALDIRISI

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, başkent Beyrut'ta Hizbullah'ın güçlü olduğu Dahiye bölgesindeki mahallelerden Bir el-Abid'de bir binaya yönelik hava saldırısı gerçekleştirildi.

ÖLÜ SAYISI 356

İsrail ordusunun, Lübnan'da sabahtan bu yana 1100 "hedefe" yönelik hava saldırılarında 356 kişi yaşamını yitirdi, 1244 kişi yaralandı. İsrail, adeta ateş hattına çevirdiği Lübnan'da sivil unsurları da vuruyor. Lübnan'ın Al Mayadeen televizyonunun haberine göre, İsrail savaş uçakları, Baalbek kentinin batısındaki Tariya beldesinde iki evi vurdu. Saldırıda aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti.

CANLI YAYINDA GAZETECİYİ HEDEF ALDI

İsrail savaş uçakları bu akşam saatlerinde Lübnan'da bir gazeteciyi hedef aldı. Canlı yayında gerçekleşen saldırıda, Lübnanlı bir gazeteci televizyonda milyonlarca kişinin gözü önünde bombalı saldırının hedefi oldu.

Kan donduran görüntü: Lübnanlı gazeteci savaşı anlatırken bombaların hedefi oldu

Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kan donduran görüntü: Lübnanlı gazeteci savaşı anlatırken bombaların hedefi oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Memduh Çoban:
    bu caniye kim dur diyecek masum insanlar ölüyor yokmu bir fedayi. 42 3 Yanıtla
  • ökkeş Kalem:
    Netanyahu ya helal olsun bize de böyle lider lazım 5 16 Yanıtla
  • Plare Rugre:
    ex mi peki 1 2 Yanıtla
  • ƒ????? ????¸:
    kimse israille baş edemiyor vay bee 0 2 Yanıtla
  • gürsel Demir:
    Hadi fedai sensin git savaş orda uzaktan atıp tutmak kolay hadi 0 0 Yanıtla
  • Mert kursun :
    Benim anladigim bu telsizler patlatilirken ihalarla yerler tesbit edildi simdide bombalamaya gecildi de bu hizbullah ta sapanmi var niye karsilik verilmiyor 0 0 Yanıtla
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